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У Києві у чоловіка в авто вибухнула електронна сигарета

У Києві у чоловіка в авто вибухнула електронна сигарета
На проспекті Перемоги у Києві з пасажиром автомобіля Skoda стався нещасний випадок – під час руху в його сумці вибухнула електронна сигарета.

Пасажир авто отримав опіки рук через вибух електронної сигарети в його сумці - пишуть Факти.

Водій Skoda швидко зупинив машину, викликав патрульних і медиків.

Візуально, у 27-річного чоловіка були опіки кінцівок обох рук.

Наразі потерпілий перебуває в опіковому відділенні столичної лікарні.

За даними ЗМІ, у чоловіка також діагностовано опіки пахової зони.

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Теги: вейп, електронна сигарета, вибух, сумка, машина, Київ, поліція
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