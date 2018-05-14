У Києві у чоловіка в авто вибухнула електронна сигарета
Сьогодні, 07:27
На проспекті Перемоги у Києві з пасажиром автомобіля Skoda стався нещасний випадок – під час руху в його сумці вибухнула електронна сигарета.
Пасажир авто отримав опіки рук через вибух електронної сигарети в його сумці - пишуть Факти.
Водій Skoda швидко зупинив машину, викликав патрульних і медиків.
Візуально, у 27-річного чоловіка були опіки кінцівок обох рук.
Наразі потерпілий перебуває в опіковому відділенні столичної лікарні.
За даними ЗМІ, у чоловіка також діагностовано опіки пахової зони.
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Пасажир авто отримав опіки рук через вибух електронної сигарети в його сумці - пишуть Факти.
Водій Skoda швидко зупинив машину, викликав патрульних і медиків.
Візуально, у 27-річного чоловіка були опіки кінцівок обох рук.
Наразі потерпілий перебуває в опіковому відділенні столичної лікарні.
За даними ЗМІ, у чоловіка також діагностовано опіки пахової зони.
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