У Києві у чоловіка в авто вибухнула електронна сигарета





Пасажир авто отримав опіки рук через вибух електронної сигарети в його сумці - пишуть



Водій Skoda швидко зупинив машину, викликав патрульних і медиків.



Візуально, у 27-річного чоловіка були опіки кінцівок обох рук.



Наразі потерпілий перебуває в опіковому відділенні столичної лікарні.



За даними ЗМІ, у чоловіка також діагностовано опіки пахової зони.

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