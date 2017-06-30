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Фірма-підрядник відмовляється відновити частину даху у школі на Волині, яку зруйнував буревій

Фірма-підрядник відмовляється відновити частину даху у школі на Волині, яку зруйнував буревій
Фірма-підрядник не погоджується із вироком суду і відмовляється відновлювати дах спортзалу у школі селі Топільно Рожищенського району.

Про це Суспільному розповів адвокат фірми Олександр Лавренчук.

Нагадаємо, господарський суд Волинської області зобов’язав підрядника безоплатно провести капітальний ремонт даху над спортивним залом.

Покрівлю зірвало вітром у березні цього року. До фірми позивався районний відділ освіти. Директор закладу Валентин Глушко каже, що після останніх дощів стеля і стіни затекли.

Спортзал без даху із березня цього року. Тоді вітром зірвало покрівлю, яку встановила приватна фірма восени 2017-го року, каже директор Валентин Глушко. З його слів, підрядник дав гарантію на три роки, дах простояв півтора.

Адвокат фірми, Олександр Лавренчук каже, його клієнта звинуватили голослівно, тому в апеляційному порядку оскаржуватиме рішення господарського суду Волині. Зі слів Олександра Лавренчука, фірма має сертифікати, що підтверджують якість матеріалів, роботи виконано згідно з проектною документацією.

Нині дах над спортзалом має тимчасову покрівлю. Це нові балки і плівка, яку облаштувала фірма-підрядник, до якої позивається Рожищенський районний відділ освіти. Начальник Ігор Кузава говорить, що ситуацію із руйнацією даху вивчала комісія освітянського відділу, спеціальної експертизи не замовляли. Каже: у перші дні після того як дах зірвало, працівники приватної фірми розібрали завали.

До початку нового навчального року відремонтувати дах не встигнуть, каже Ігор Кузава.

У школі села Топільно навчається 185 дітей, розповів директор Валентин Глушко. Поки тепло, уроки фізичної культури проводитимуть на вулиці.


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Теги: Топільно, школа, дах, покрівля, негода, прокуратура, суд
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