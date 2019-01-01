Обвал будинку у Дрогобичі: кількість жертв зросла до восьми. ВІДЕО





Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передає



Протягом ночі проти 29 серпня з-під завалів вилучили тіла чоловіка, двох жінок та хлопчика. Ще двох загиблих знайшли вранці 28 серпня.



Після шостої ранку ДСНС повідомила, що загиблих вже восьмеро, серед них - одна дитина.



Рятувальники кажуть, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно, у ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки. Пошуки триватимуть до остаточного виявлення зниклих осіб.



Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки.



Нагадаємо, вночі 28 серпня о 02:46 у Дрогобичі сталося обвалення під'їзду у чотириповерховому житловому будинку. Рятувальники витягли з-під завалів 7 осіб, серед них – одна дитина. Раніше повідомлялося, що троє людей загинули.



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За інформацією ДСНС України, станом на 6:30 год. 29 серпня на місці зруйнованого під’їзду будинку по вул. Грушевського 101/1 пошуково-рятувальні роботи завершені. Наразі продовжується розбирання завалу.



В ході робіт сили ДСНС врятували 7 осіб, у тому числі 5 дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Число загиблих внаслідок обвалу під'їзду багатоповерхівки у Дрогобичі зросло до восьми.Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, передає ТСН Протягом ночі проти 29 серпня з-під завалів вилучили тіла чоловіка, двох жінок та хлопчика. Ще двох загиблих знайшли вранці 28 серпня.Після шостої ранку ДСНС повідомила, що загиблих вже восьмеро, серед них - одна дитина.Рятувальники кажуть, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно, у ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки. Пошуки триватимуть до остаточного виявлення зниклих осіб.Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки.Нагадаємо, вночі 28 серпня о 02:46. Рятувальники витягли з-під завалів 7 осіб, серед них – одна дитина. Раніше повідомлялося, що троє людей загинули.За інформацією ДСНС України, станом на 6:30 год. 29 серпня на місці зруйнованого під’їзду будинку по вул. Грушевського 101/1 пошуково-рятувальні роботи завершені. Наразі продовжується розбирання завалу.В ході робіт сили ДСНС врятували 7 осіб, у тому числі 5 дітей.

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