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Курс валют у Луцьку на 29 серпня

Курс валют у Луцьку на 29 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.984, а продаж - 25.329.

Євро при купівлі становить - 27.609, продажу - 28.186.

Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.392.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.100, продаж - 6.543.

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Теги: курс валют, Луцьк
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