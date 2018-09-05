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Діти грались з сірниками: у селі на Волині згоріло 400 тюків соломи

Діти грались з сірниками: у селі на Волині згоріло 400 тюків соломи
У селі Підбереззя Горохівського району згоріло 400 тюків соломи.

Про це пише Волинь Нова.

За попередніми даними, пожежа спалахнула внаслідок необережного поводження з вогнем дітей.

На щастя, ніхто не постраждав.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

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Теги: пожежа, Волинь, солома
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