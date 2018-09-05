Діти грались з сірниками: у селі на Волині згоріло 400 тюків соломи





Про це пише



За попередніми даними, пожежа спалахнула внаслідок необережного поводження з вогнем дітей.



На щастя, ніхто не постраждав.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підбереззя Горохівського району згоріло 400 тюків соломи.Про це пише Волинь Нова За попередніми даними, пожежа спалахнула внаслідок необережного поводження з вогнем дітей.На щастя, ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію