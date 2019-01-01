У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
Сьогодні, 09:34
У школі села Баїв Луцького району розмалювали коридори та класи школи.
Про це повідомили на сторінці школи у Facebook.
«Ну що ж, ми готові до нового навчального року. Ось така краса з'явилася на наших стінах», – йдеться у дописі.
Також зазначили, що автори такої краси – творчі вчителі школи.
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Про це повідомили на сторінці школи у Facebook.
«Ну що ж, ми готові до нового навчального року. Ось така краса з'явилася на наших стінах», – йдеться у дописі.
Також зазначили, що автори такої краси – творчі вчителі школи.
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