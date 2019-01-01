У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО





Про це повідомили на сторінці школи у Facebook.



«Ну що ж, ми готові до нового навчального року. Ось така краса з'явилася на наших стінах», – йдеться у дописі.



Також зазначили, що автори такої краси – творчі вчителі школи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школі села Баїв Луцького району розмалювали коридори та класи школи.Про це повідомили на сторінці школи у Facebook.«Ну що ж, ми готові до нового навчального року. Ось така краса з'явилася на наших стінах», – йдеться у дописі.Також зазначили, що автори такої краси – творчі вчителі школи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію