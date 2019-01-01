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У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО

У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
У школі села Баїв Луцького району розмалювали коридори та класи школи.

Про це повідомили на сторінці школи у Facebook.

«Ну що ж, ми готові до нового навчального року. Ось така краса з'явилася на наших стінах», – йдеться у дописі.

Також зазначили, що автори такої краси – творчі вчителі школи.

У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО
У селі поблизу Луцька оригінально розмалювали школу. ФОТО

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Теги: Баїв, школа, Волинь
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