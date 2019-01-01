У Луцьку рятувальники витягли з води двох школярок, які ледве не потонули

У Луцьку ледве не втонули двоє семикласниць.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.28 серпня плавці-рятувальнии рятувального посту, що на центральному пляжі у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки врятували два молодих життя.Учениці 7-го класу ЗОШ №15, не маючи навиків з плавання, спустились до річки у воду.«Течія швидко підхопила дівчат і понесла на глибину, вони почали тонути, але оперативні та вмілі дії рятувальників не дали статися біді», – йдеться у повідомленні.Рятувальники витягли дівчат з води на берег та викликали наряд поліції, які передадуть неповнолітніх мокрих, наляканих, але живих дівчат батькам.