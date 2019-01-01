У Луцьку рятувальники витягли з води двох школярок, які ледве не потонули
Сьогодні, 10:03
У Луцьку ледве не втонули двоє семикласниць.
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
28 серпня плавці-рятувальнии рятувального посту, що на центральному пляжі у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки врятували два молодих життя.
Учениці 7-го класу ЗОШ №15, не маючи навиків з плавання, спустились до річки у воду.
«Течія швидко підхопила дівчат і понесла на глибину, вони почали тонути, але оперативні та вмілі дії рятувальників не дали статися біді», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники витягли дівчат з води на берег та викликали наряд поліції, які передадуть неповнолітніх мокрих, наляканих, але живих дівчат батькам.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
28 серпня плавці-рятувальнии рятувального посту, що на центральному пляжі у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки врятували два молодих життя.
Учениці 7-го класу ЗОШ №15, не маючи навиків з плавання, спустились до річки у воду.
«Течія швидко підхопила дівчат і понесла на глибину, вони почали тонути, але оперативні та вмілі дії рятувальників не дали статися біді», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники витягли дівчат з води на берег та викликали наряд поліції, які передадуть неповнолітніх мокрих, наляканих, але живих дівчат батькам.
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