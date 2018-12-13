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Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України

Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України
В оселі Ольги Гайдучик із села Велимче Ратнівського району безліч тканих виробів – рушників, доріжок, скатертин, килимків, серветок. покривал. Коли заходиш у затишну хатину пані Ольги, ніби опиняєшся всередині великої лапатої квітки.

Ользі Павлівні – 72 роки, 40 із них жінка вправляється у ткацтві, - пишуть Волинські новини.

В одній із кімнат і досі стоїть дерев'яний верстат, виготовлений 80 років тому. Про це свідчить напис на старовинному агрегаті. Він у робочому стані, жінка залюбки за ним працює.

"Ткацтво мене заспокоює, відволікає від поганих думок. Я маю до нього охоту змалку. Бо як не любиш ткати – не берися. То нелегка робота, тут не випореш хрестик, як у вишивці. Перед початком роботи треба порахувати хрестики й перебрати візерунок. Потім закласти ниточки у перебор і тоді працювати. Щоб зробити основу, треба витратити годину-півтори", – каже майстриня.
Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України

Поряд із верстатом – бобіни різнокольорових ниток. Ольга Павлівна купує їх у Камені-Каширському, куди приїжджають базарувати білоруси. Майстриня використовує нитки з льону, конопель, бавовни, вовни та змішані.

Ольга Павлівна – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У 2009 році самобутня ткаля отримала почесне звання Заслуженого майстра народної творчості України. Свої авторські вироби ткаля представляла на виставках у Луцьку, Києві й навіть у Польщі. Пані Ольга відтворює давні традиційні візерунки та створює сучасні. Щоб відновити давні поліські узори, збирала старі сорочки та рушники в рідному селі, знімала з білоруських вишивок, використовувала схеми із журналу «Радянська жінка». Має і власний зошит, де малювала оригінальні візерунки, добре все продумавши.

"Ця робота вимагає уважності й зосередженості. Сучасні діти не можуть всидіти за такою роботою. Мене запрошували в школу проводити гурток, там стоїть верстат. Але дітям це нецікаво", – зітхає жінка.
Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України

Вироби велимченської майстрині замовляють видатні люди України, фольклористи та відомі діячі, українська діаспора Італії, США та інших країн. Донька, яка живе у Києві, допомогла мамі знайти вдячних поціновувачів рукотворної краси. Волинська ткаля виготовляє вироби за їхніми індивідуальними замовленнями.

Ольга Павлівна каже, що старий верстат змайстрував її дід Федір. На ньому жінка тче рушники й одяг. А вже чоловік пані Ольги згодом виготовив масивніший верстат, на якому можна ткати килими і скатертини. Однак це ремесло поступово відмирає. Господині, які вже не тчуть, повіддавали Ользі Павлівні дерев’яні човники різної форми.

"У роки моєї молодості ткали в кожній хаті. Бо ж треба було і підлогу застелити, і ліжко, і стіл. Ткали одяг, рушники й килими у придане. А як хтось купував, то копійка була не зайва в господарстві", – пригадує майстриня.

Жінка вже три роки як удова. Каже, були в її житті і чорні кольори, однак вона любить яскраві. Щоб виткати рушник, треба витратити день. А протягом зими майстриня може створити до сотні рушників. Найскладніше виткати сорочку, там треба багато і уважно рахувати.

Невтомні руки Ольги Гайдучик виткали сотні рушників, сорочок, килимів і доріжок. Жінка радо передала б секрети ткацтва тим, хто насправді зацікавиться. На жаль, охочих до цього ремесла нема.

Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України
Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України

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Теги: ткацтво, Волинь, майстриня
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