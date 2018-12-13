Волинська майстриня виготовляє ткані рушники для видатних людей України





Ользі Павлівні – 72 роки, 40 із них жінка вправляється у ткацтві, - пишуть



В одній із кімнат і досі стоїть дерев'яний верстат, виготовлений 80 років тому. Про це свідчить напис на старовинному агрегаті. Він у робочому стані, жінка залюбки за ним працює.



"Ткацтво мене заспокоює, відволікає від поганих думок. Я маю до нього охоту змалку. Бо як не любиш ткати – не берися. То нелегка робота, тут не випореш хрестик, як у вишивці. Перед початком роботи треба порахувати хрестики й перебрати візерунок. Потім закласти ниточки у перебор і тоді працювати. Щоб зробити основу, треба витратити годину-півтори", – каже майстриня.



Поряд із верстатом – бобіни різнокольорових ниток. Ольга Павлівна купує їх у Камені-Каширському, куди приїжджають базарувати білоруси. Майстриня використовує нитки з льону, конопель, бавовни, вовни та змішані.



Ольга Павлівна – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У 2009 році самобутня ткаля отримала почесне звання Заслуженого майстра народної творчості України. Свої авторські вироби ткаля представляла на виставках у Луцьку, Києві й навіть у Польщі. Пані Ольга відтворює давні традиційні візерунки та створює сучасні. Щоб відновити давні поліські узори, збирала старі сорочки та рушники в рідному селі, знімала з білоруських вишивок, використовувала схеми із журналу «Радянська жінка». Має і власний зошит, де малювала оригінальні візерунки, добре все продумавши.



"Ця робота вимагає уважності й зосередженості. Сучасні діти не можуть всидіти за такою роботою. Мене запрошували в школу проводити гурток, там стоїть верстат. Але дітям це нецікаво", – зітхає жінка.



Вироби велимченської майстрині замовляють видатні люди України, фольклористи та відомі діячі, українська діаспора Італії, США та інших країн. Донька, яка живе у Києві, допомогла мамі знайти вдячних поціновувачів рукотворної краси. Волинська ткаля виготовляє вироби за їхніми індивідуальними замовленнями.



Ольга Павлівна каже, що старий верстат змайстрував її дід Федір. На ньому жінка тче рушники й одяг. А вже чоловік пані Ольги згодом виготовив масивніший верстат, на якому можна ткати килими і скатертини. Однак це ремесло поступово відмирає. Господині, які вже не тчуть, повіддавали Ользі Павлівні дерев’яні човники різної форми.



"У роки моєї молодості ткали в кожній хаті. Бо ж треба було і підлогу застелити, і ліжко, і стіл. Ткали одяг, рушники й килими у придане. А як хтось купував, то копійка була не зайва в господарстві", – пригадує майстриня.



Жінка вже три роки як удова. Каже, були в її житті і чорні кольори, однак вона любить яскраві. Щоб виткати рушник, треба витратити день. А протягом зими майстриня може створити до сотні рушників. Найскладніше виткати сорочку, там треба багато і уважно рахувати.



Невтомні руки Ольги Гайдучик виткали сотні рушників, сорочок, килимів і доріжок. Жінка радо передала б секрети ткацтва тим, хто насправді зацікавиться. На жаль, охочих до цього ремесла нема.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В оселі Ольги Гайдучик із села Велимче Ратнівського району безліч тканих виробів – рушників, доріжок, скатертин, килимків, серветок. покривал. Коли заходиш у затишну хатину пані Ольги, ніби опиняєшся всередині великої лапатої квітки.Ользі Павлівні – 72 роки, 40 із них жінка вправляється у ткацтві, - пишуть Волинські новини В одній із кімнат і досі стоїть дерев'яний верстат, виготовлений 80 років тому. Про це свідчить напис на старовинному агрегаті. Він у робочому стані, жінка залюбки за ним працює."Ткацтво мене заспокоює, відволікає від поганих думок. Я маю до нього охоту змалку. Бо як не любиш ткати – не берися. То нелегка робота, тут не випореш хрестик, як у вишивці. Перед початком роботи треба порахувати хрестики й перебрати візерунок. Потім закласти ниточки у перебор і тоді працювати. Щоб зробити основу, треба витратити годину-півтори", – каже майстриня.Поряд із верстатом – бобіни різнокольорових ниток. Ольга Павлівна купує їх у Камені-Каширському, куди приїжджають базарувати білоруси. Майстриня використовує нитки з льону, конопель, бавовни, вовни та змішані.Ольга Павлівна – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У 2009 році самобутня ткаля отримала почесне звання Заслуженого майстра народної творчості України. Свої авторські вироби ткаля представляла на виставках у Луцьку, Києві й навіть у Польщі. Пані Ольга відтворює давні традиційні візерунки та створює сучасні. Щоб відновити давні поліські узори, збирала старі сорочки та рушники в рідному селі, знімала з білоруських вишивок, використовувала схеми із журналу «Радянська жінка». Має і власний зошит, де малювала оригінальні візерунки, добре все продумавши."Ця робота вимагає уважності й зосередженості. Сучасні діти не можуть всидіти за такою роботою. Мене запрошували в школу проводити гурток, там стоїть верстат. Але дітям це нецікаво", – зітхає жінка.Вироби велимченської майстрині замовляють видатні люди України, фольклористи та відомі діячі, українська діаспора Італії, США та інших країн. Донька, яка живе у Києві, допомогла мамі знайти вдячних поціновувачів рукотворної краси. Волинська ткаля виготовляє вироби за їхніми індивідуальними замовленнями.Ольга Павлівна каже, що старий верстат змайстрував її дід Федір. На ньому жінка тче рушники й одяг. А вже чоловік пані Ольги згодом виготовив масивніший верстат, на якому можна ткати килими і скатертини. Однак це ремесло поступово відмирає. Господині, які вже не тчуть, повіддавали Ользі Павлівні дерев’яні човники різної форми."У роки моєї молодості ткали в кожній хаті. Бо ж треба було і підлогу застелити, і ліжко, і стіл. Ткали одяг, рушники й килими у придане. А як хтось купував, то копійка була не зайва в господарстві", – пригадує майстриня.Жінка вже три роки як удова. Каже, були в її житті і чорні кольори, однак вона любить яскраві. Щоб виткати рушник, треба витратити день. А протягом зими майстриня може створити до сотні рушників. Найскладніше виткати сорочку, там треба багато і уважно рахувати.Невтомні руки Ольги Гайдучик виткали сотні рушників, сорочок, килимів і доріжок. Жінка радо передала б секрети ткацтва тим, хто насправді зацікавиться. На жаль, охочих до цього ремесла нема.

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