У столиці волиняни вшановують пам'ять полеглих захисників України

Волинська делегація членів сімей загиблих прибула до Києва, щоб вшанувати пам'ять захисників, полеглих за цілісність та суверенітет України в російсько-українській війні.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.Учасники відвідають пам`ятний захід на Михайлівській площі та на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.До слова, указ про відзначення 29 серпня Днем пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави підписав Президент УкраїниПро це він оголосив під час урочистостей із нагоди святкування Дня Незалежності України.«Сьогодні тут присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. Із метою гідного вшанування їхньої пам’яті підписано указ про встановлення Дня пам’яті захисників України та відзначення його щорічно 29 серпня», – зазначив Президент.Нагадаємо, 29 серпня 2014 року розпочався вихід українських військових з оточення під Іловайськом на Донбасі. Регулярні частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.