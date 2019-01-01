Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною

Розповіли, як на Волині фізичні особи можуть придбати газ на зиму за літньою ціною.Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.Директор ТОВ «Волиньгаззбув»повідомив, що вперше в Україні споживачі природного газу-фізичні особи можуть придбати його для опалення домівок в зимовий період за літньої ціною. Акцію проводять спільно з НАК «Нафтогаз».«Фізичні особи-споживачі можуть придбати газ до 25 вересня за літньої ціною. Самі розуміємо, що ціна газу у зимовий період зростає і в серпні є на найнижчому рівні», - відзначив він.Закуплений газ можна буде використовувати з 1 жовтня до 31 березня. За 1000 метрів кубічних блакитного палива доведеться віддати 5 995 гривень. Утім, ця акція не стосується субсидіантів.«В особистому кабінеті можна роздрукувати заяву на купівлю газу. Є рахунок, він оплачується, буде квитанція про купівлю газу. Придбання газу в цій акції та оплата за газ будуть у різних рахунках. Якщо людина закупила менше газу за літньою ціною, то після його використання вона буде користуватися газом за зимовими тарифами», - зауважив Тищук.