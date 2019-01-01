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Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною

Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною
Розповіли, як на Волині фізичні особи можуть придбати газ на зиму за літньою ціною.

Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.

Директор ТОВ «Волиньгаззбув» Микола Тищук повідомив, що вперше в Україні споживачі природного газу-фізичні особи можуть придбати його для опалення домівок в зимовий період за літньої ціною. Акцію проводять спільно з НАК «Нафтогаз».

«Фізичні особи-споживачі можуть придбати газ до 25 вересня за літньої ціною. Самі розуміємо, що ціна газу у зимовий період зростає і в серпні є на найнижчому рівні», - відзначив він.

Закуплений газ можна буде використовувати з 1 жовтня до 31 березня. За 1000 метрів кубічних блакитного палива доведеться віддати 5 995 гривень. Утім, ця акція не стосується субсидіантів.

«В особистому кабінеті можна роздрукувати заяву на купівлю газу. Є рахунок, він оплачується, буде квитанція про купівлю газу. Придбання газу в цій акції та оплата за газ будуть у різних рахунках. Якщо людина закупила менше газу за літньою ціною, то після його використання вона буде користуватися газом за зимовими тарифами», - зауважив Тищук.

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Теги: Волинь, газ, ціна
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