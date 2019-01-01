Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною
Сьогодні, 11:03
Розповіли, як на Волині фізичні особи можуть придбати газ на зиму за літньою ціною.
Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.
Директор ТОВ «Волиньгаззбув» Микола Тищук повідомив, що вперше в Україні споживачі природного газу-фізичні особи можуть придбати його для опалення домівок в зимовий період за літньої ціною. Акцію проводять спільно з НАК «Нафтогаз».
«Фізичні особи-споживачі можуть придбати газ до 25 вересня за літньої ціною. Самі розуміємо, що ціна газу у зимовий період зростає і в серпні є на найнижчому рівні», - відзначив він.
Закуплений газ можна буде використовувати з 1 жовтня до 31 березня. За 1000 метрів кубічних блакитного палива доведеться віддати 5 995 гривень. Утім, ця акція не стосується субсидіантів.
«В особистому кабінеті можна роздрукувати заяву на купівлю газу. Є рахунок, він оплачується, буде квитанція про купівлю газу. Придбання газу в цій акції та оплата за газ будуть у різних рахунках. Якщо людина закупила менше газу за літньою ціною, то після його використання вона буде користуватися газом за зимовими тарифами», - зауважив Тищук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час наради в ОДА.
Директор ТОВ «Волиньгаззбув» Микола Тищук повідомив, що вперше в Україні споживачі природного газу-фізичні особи можуть придбати його для опалення домівок в зимовий період за літньої ціною. Акцію проводять спільно з НАК «Нафтогаз».
«Фізичні особи-споживачі можуть придбати газ до 25 вересня за літньої ціною. Самі розуміємо, що ціна газу у зимовий період зростає і в серпні є на найнижчому рівні», - відзначив він.
Закуплений газ можна буде використовувати з 1 жовтня до 31 березня. За 1000 метрів кубічних блакитного палива доведеться віддати 5 995 гривень. Утім, ця акція не стосується субсидіантів.
«В особистому кабінеті можна роздрукувати заяву на купівлю газу. Є рахунок, він оплачується, буде квитанція про купівлю газу. Придбання газу в цій акції та оплата за газ будуть у різних рахунках. Якщо людина закупила менше газу за літньою ціною, то після його використання вона буде користуватися газом за зимовими тарифами», - зауважив Тищук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку автомобіль збив молоду жінку: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 11:23
Волинська боксерка вийшла до фіналу чемпіонату Європи
Сьогодні, 11:18
Повідомили, як волинянам купити газ на зиму за літньою ціною
Сьогодні, 11:03
5 років тому в Іловайському котлі загинуло 7 бійців роти «Світязь»: болючі спогади рідних. ВІДЕО
Сьогодні, 10:56
Медіа