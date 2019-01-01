У Луцьку автомобіль збив молоду жінку: потерпіла – у лікарні
Сьогодні, 11:23
У Луцьку на вулиці Нестора Бурчака автомобіль Renault збив перехожу.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10 години 28 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля перебував 39-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на 29-річну місцеву жительку, яка рухалася по проїжджій частині у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у нейрохірургію міської клінічної лікарні.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10 години 28 серпня, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські попередньо встановили, що за кермом автомобіля перебував 39-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на 29-річну місцеву жительку, яка рухалася по проїжджій частині у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у нейрохірургію міської клінічної лікарні.
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