Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault та Chevrolet





Про це повідомили у



Зазначають, що на перехресті вулиць Львівська-Потебні 71-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Renault Laguna, не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком Chevrolet Aveo, за кермом якого перебував 34-річний лучанин.



Внаслідок ДТП 29-річна пасажирка Chevrolet Aveo отримала травми, не госпіталізувалася.



За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулись два легкових автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Зазначають, що на перехресті вулиць Львівська-Потебні 71-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Renault Laguna, не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком Chevrolet Aveo, за кермом якого перебував 34-річний лучанин.Внаслідок ДТП 29-річна пасажирка Chevrolet Aveo отримала травми, не госпіталізувалася.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію