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Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault та Chevrolet

Аварія у Луцьку: зіткнулись Renault та Chevrolet
У Луцьку зіткнулись два легкових автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що на перехресті вулиць Львівська-Потебні 71-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Renault Laguna, не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком Chevrolet Aveo, за кермом якого перебував 34-річний лучанин.

Внаслідок ДТП 29-річна пасажирка Chevrolet Aveo отримала травми, не госпіталізувалася.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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