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У Володимирі затримали раніше судимого чоловіка з наркотиками

У Володимирі затримали раніше судимого чоловіка з наркотиками
У Володимирі-Волинському поліцейські знайшли у перехожого наркотики.

Так, 29 серпня близько 1-ї години ночі під час відпрацювання міста працівники карного розшуку Володимир-Волинського відділу поліції зупинили раніше судимого 33-річного жителя району, - пише Буг.

Під час поверхневого огляду у нього знайшли таблетки, схожі на наркотичні засоби. Чоловік пояснив, що зберігав їх для власного вживання.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Проводиться слідство.

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Теги: наркотики, волинська поліція, затримали
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