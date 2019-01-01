У Володимирі затримали раніше судимого чоловіка з наркотиками





Так, 29 серпня близько 1-ї години ночі під час відпрацювання міста працівники карного розшуку Володимир-Волинського відділу поліції зупинили раніше судимого 33-річного жителя району, - пише



Під час поверхневого огляду у нього знайшли таблетки, схожі на наркотичні засоби. Чоловік пояснив, що зберігав їх для власного вживання.



За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Проводиться слідство.

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