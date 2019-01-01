В одному з найбільших замків Польщі трагічно загинув українець





Трагедія сталася у середу, 28 серпня, - пoвідoмляє



Так, 56-річний громадянин України впав з башти Замку Ксенж (м. Вальбжих) на терасу, пролетівши кільканадцять метрів униз.



Свідками трагічного інциденту були будівельники, які працювали поруч. Вони намагалися реанімувати чоловіка до приїзду "швидкої", однак усі зусилля виявилися марними. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

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