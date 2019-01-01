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В одному з найбільших замків Польщі трагічно загинув українець

В одному з найбільших замків Польщі трагічно загинув українець
У Польщі у найбільшому замку Нижньої Сілезії трагічно загинув українець.

Трагедія сталася у середу, 28 серпня, - пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gazetawroclawska.pl

Так, 56-річний громадянин України впав з башти Замку Ксенж (м. Вальбжих) на терасу, пролетівши кільканадцять метрів униз.

Свідками трагічного інциденту були будівельники, які працювали поруч. Вони намагалися реанімувати чоловіка до приїзду "швидкої", однак усі зусилля виявилися марними. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

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Теги: смерть, українець, впав з башти, замок Польщі
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