Синоптик розповіла, коли Україну накриють дощі
Сьогодні, 12:20
Найближчими днями в Україні очікується спекотна та суха погода, дощ очікується аж 7 вересня.
Про це пише синоптик Наталка Діденко у своєму блозі, - інформує УНІАН.
Так, температура повітря становитиме в нічні години +12...+18 градусів, протягом дня +24...+28 градусів. На півдні та у західних областях очікується спека, максимально +26...+32 градуси.
29-30 серпня свіжіша повітряна маса прийде з північного сходу у Чернігівську, Сумську, Харківську та Київську області, вдень похолодає до +20...+24 градусів.
1 вересня висока температура повітря очікується в усіх областях України. З 2 вересня спекотна повітряна маса охопить більшість областей, протягом дня очікується +25...+33 градуси.
За прогнозом синоптика, наступний тиждень також буде сухим та сонячним в усіх частинах України. І лише 7 вересня, у суботу, атмосферний фронт принесе дощі з грозами.
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Про це пише синоптик Наталка Діденко у своєму блозі, - інформує УНІАН.
Так, температура повітря становитиме в нічні години +12...+18 градусів, протягом дня +24...+28 градусів. На півдні та у західних областях очікується спека, максимально +26...+32 градуси.
29-30 серпня свіжіша повітряна маса прийде з північного сходу у Чернігівську, Сумську, Харківську та Київську області, вдень похолодає до +20...+24 градусів.
1 вересня висока температура повітря очікується в усіх областях України. З 2 вересня спекотна повітряна маса охопить більшість областей, протягом дня очікується +25...+33 градуси.
За прогнозом синоптика, наступний тиждень також буде сухим та сонячним в усіх частинах України. І лише 7 вересня, у суботу, атмосферний фронт принесе дощі з грозами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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