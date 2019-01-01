Синоптик розповіла, коли Україну накриють дощі





Про це пише синоптик Наталка Діденко у своєму блозі, - інформує



Так, температура повітря становитиме в нічні години +12...+18 градусів, протягом дня +24...+28 градусів. На півдні та у західних областях очікується спека, максимально +26...+32 градуси.



29-30 серпня свіжіша повітряна маса прийде з північного сходу у Чернігівську, Сумську, Харківську та Київську області, вдень похолодає до +20...+24 градусів.



1 вересня висока температура повітря очікується в усіх областях України. З 2 вересня спекотна повітряна маса охопить більшість областей, протягом дня очікується +25...+33 градуси.



За прогнозом синоптика, наступний тиждень також буде сухим та сонячним в усіх частинах України. І лише 7 вересня, у суботу, атмосферний фронт принесе дощі з грозами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найближчими днями в Україні очікується спекотна та суха погода, дощ очікується аж 7 вересня.Про це пише синоптик Наталка Діденко у своєму блозі, - інформує УНІАН. Так, температура повітря становитиме в нічні години +12...+18 градусів, протягом дня +24...+28 градусів. На півдні та у західних областях очікується спека, максимально +26...+32 градуси.29-30 серпня свіжіша повітряна маса прийде з північного сходу у Чернігівську, Сумську, Харківську та Київську області, вдень похолодає до +20...+24 градусів.1 вересня висока температура повітря очікується в усіх областях України. З 2 вересня спекотна повітряна маса охопить більшість областей, протягом дня очікується +25...+33 градуси.За прогнозом синоптика, наступний тиждень також буде сухим та сонячним в усіх частинах України. І лише 7 вересня, у суботу, атмосферний фронт принесе дощі з грозами.

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