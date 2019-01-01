вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик розповіла, коли Україну накриють дощі

Синоптик розповіла, коли Україну накриють дощі
Найближчими днями в Україні очікується спекотна та суха погода, дощ очікується аж 7 вересня.

Про це пише синоптик Наталка Діденко у своєму блозі, - інформує УНІАН.

Так, температура повітря становитиме в нічні години +12...+18 градусів, протягом дня +24...+28 градусів. На півдні та у західних областях очікується спека, максимально +26...+32 градуси.

29-30 серпня свіжіша повітряна маса прийде з північного сходу у Чернігівську, Сумську, Харківську та Київську області, вдень похолодає до +20...+24 градусів.

1 вересня висока температура повітря очікується в усіх областях України. З 2 вересня спекотна повітряна маса охопить більшість областей, протягом дня очікується +25...+33 градуси.

За прогнозом синоптика, наступний тиждень також буде сухим та сонячним в усіх частинах України. І лише 7 вересня, у суботу, атмосферний фронт принесе дощі з грозами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, синоптик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським шахтарям боргують зарплату
Сьогодні, 12:35
Судили волинянина, який нелегально продавав дизпаливо на заправці
Сьогодні, 12:24
Синоптик розповіла, коли Україну накриють дощі
Сьогодні, 12:20
В одному з найбільших замків Польщі трагічно загинув українець
Сьогодні, 12:00
«MOJO Sky Garden» – нове оригінальне місце для весіль, банкетів та днів народження*
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну
16 липень, 11:55
Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала Синоптик розповіла, якою буде погода на Івана Купала
05 липень, 12:08
Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека
17 червень, 15:57
Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні
17 травень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині працівників райдержадміністрацій скоротять майже вдвічі
Сьогодні, 13:32
 0
Бутерброди з ікрою і філе сьомги: з'явилися свіжі фото меню Ради
Сьогодні, 13:19
 0
У волинському селі з невідомих причин раптово померло немовля
Сьогодні, 13:13
 0
Поліцейські «на гарячому» спіймали волинянина, який робив наркотики з маку
Сьогодні, 12:55
 0
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Карбишева
Сьогодні, 12:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿