Судили волинянина, який нелегально продавав дизпаливо на заправці
Сьогодні, 12:24
Мешканець села Поповичі Ковельського району продавав пальне з мінізаправки без будь-яких дозвільних документів.
За даними фіскалів, чоловік у селищі Голоби реалізував 14,8 літрів дизельного палива на суму 400 гривень з міні АЗС без державної реєстрації, як суб’єкта господарювання та без відповідних дозвільних документів, - пише Район.Ковель.
Порушник на неодноразові виклики до суду не з’являвся. Тож судили його заочно, а провина була доведена матеріалами справи.
«Так, в своєму поясненні 23.05.2019 року Мирончук П.М. категорично стверджував, що здійснював господарську діяльність, реалізовуючи пальне (дизпаливо) не маючи на це дозвільних документів», – вказується у постанові Ковельського міськрайонного суду від 22 серпня.
Це пояснення підтверджується і долученими до справи фотознімками під час реалізації пального з міні АЗС.
Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень з конфіскацією вилученої продукції, а саме 6300 літрів дизельного палива на користь держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними фіскалів, чоловік у селищі Голоби реалізував 14,8 літрів дизельного палива на суму 400 гривень з міні АЗС без державної реєстрації, як суб’єкта господарювання та без відповідних дозвільних документів, - пише Район.Ковель.
Порушник на неодноразові виклики до суду не з’являвся. Тож судили його заочно, а провина була доведена матеріалами справи.
«Так, в своєму поясненні 23.05.2019 року Мирончук П.М. категорично стверджував, що здійснював господарську діяльність, реалізовуючи пальне (дизпаливо) не маючи на це дозвільних документів», – вказується у постанові Ковельського міськрайонного суду від 22 серпня.
Це пояснення підтверджується і долученими до справи фотознімками під час реалізації пального з міні АЗС.
Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень з конфіскацією вилученої продукції, а саме 6300 літрів дизельного палива на користь держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Карбишева
Сьогодні, 12:36
Волинським шахтарям боргують зарплату
Сьогодні, 12:35
Судили волинянина, який нелегально продавав дизпаливо на заправці
Сьогодні, 12:24
Синоптик розповіла, коли Україну накриють дощі
Сьогодні, 12:20
В одному з найбільших замків Польщі трагічно загинув українець
Сьогодні, 12:00
Медіа