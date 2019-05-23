Судили волинянина, який нелегально продавав дизпаливо на заправці





За даними фіскалів, чоловік у селищі Голоби реалізував 14,8 літрів дизельного палива на суму 400 гривень з міні АЗС без державної реєстрації, як суб’єкта господарювання та без відповідних дозвільних документів, - пише



Порушник на неодноразові виклики до суду не з’являвся. Тож судили його заочно, а провина була доведена матеріалами справи.



«Так, в своєму поясненні 23.05.2019 року Мирончук П.М. категорично стверджував, що здійснював господарську діяльність, реалізовуючи пальне (дизпаливо) не маючи на це дозвільних документів», – вказується у постанові Ковельського міськрайонного суду від 22 серпня.



Це пояснення підтверджується і долученими до справи фотознімками під час реалізації пального з міні АЗС.



Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень з конфіскацією вилученої продукції, а саме 6300 літрів дизельного палива на користь держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Поповичі Ковельського району продавав пальне з мінізаправки без будь-яких дозвільних документів.За даними фіскалів, чоловік у селищі Голоби реалізував 14,8 літрів дизельного палива на суму 400 гривень з міні АЗС без державної реєстрації, як суб’єкта господарювання та без відповідних дозвільних документів, - пише Район.Ковель Порушник на неодноразові виклики до суду не з’являвся. Тож судили його заочно, а провина була доведена матеріалами справи.«Так, в своєму поясненні 23.05.2019 року Мирончук П.М. категорично стверджував, що здійснював господарську діяльність, реалізовуючи пальне (дизпаливо) не маючи на це дозвільних документів», – вказується у постанові Ковельського міськрайонного суду від 22 серпня.Це пояснення підтверджується і долученими до справи фотознімками під час реалізації пального з міні АЗС.Суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень з конфіскацією вилученої продукції, а саме 6300 літрів дизельного палива на користь держави.

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