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У волинському селі з невідомих причин раптово померло немовля

У волинському селі з невідомих причин раптово померло немовля
У селі Боровне Камінь-Каширського району 28 серпня з невідомих причин померла 3-місячна дитина.

Як повідомили правоохоронці, зі слів матері, дівчинці раптово стало погано під ранок 28 серпня, батьки викликали фельдшерку, - пише Волинська правда.

Так, на момент прибуття медички дитина вже не подавала ознак життя: жінка проводила реанімаційні заходи, але не змогла її врятувати. До цього немовля нічим не хворіло.

На місце події працювала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського відділу поліції. Правоохоронці слідів насилля на тілі немовляти не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

"Батьки не зловживають алкоголем, не курять. У багатодітній сім’ї це вже п'ята дитина. Односельчани ніколи не помічали, щоб з дітей знущалися чи погано за ними доглядали. Сім’я цілком благополучна. Не так давно вони звели будинок, можливо ще не всі внутрішні роботи завершили. Займаються сільським господарством, мають теплиці", – розповів Михайло Оліферчук, очільник Гуто-Боровенської ОТГ.

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Теги: померло немовля, невідомі причини, волинське село
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