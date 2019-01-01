У волинському селі з невідомих причин раптово померло немовля





Як повідомили правоохоронці, зі слів матері, дівчинці раптово стало погано під ранок 28 серпня, батьки викликали фельдшерку, - пише



Так, на момент прибуття медички дитина вже не подавала ознак життя: жінка проводила реанімаційні заходи, але не змогла її врятувати. До цього немовля нічим не хворіло.



На місце події працювала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського відділу поліції. Правоохоронці слідів насилля на тілі немовляти не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.



"Батьки не зловживають алкоголем, не курять. У багатодітній сім’ї це вже п'ята дитина. Односельчани ніколи не помічали, щоб з дітей знущалися чи погано за ними доглядали. Сім’я цілком благополучна. Не так давно вони звели будинок, можливо ще не всі внутрішні роботи завершили. Займаються сільським господарством, мають теплиці", – розповів Михайло Оліферчук, очільник Гуто-Боровенської ОТГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боровне Камінь-Каширського району 28 серпня з невідомих причин померла 3-місячна дитина.Як повідомили правоохоронці, зі слів матері, дівчинці раптово стало погано під ранок 28 серпня, батьки викликали фельдшерку, - пише Волинська правда. Так, на момент прибуття медички дитина вже не подавала ознак життя: жінка проводила реанімаційні заходи, але не змогла її врятувати. До цього немовля нічим не хворіло.На місце події працювала слідчо-оперативна група Камінь-Каширського відділу поліції. Правоохоронці слідів насилля на тілі немовляти не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу."Батьки не зловживають алкоголем, не курять. У багатодітній сім’ї це вже п'ята дитина. Односельчани ніколи не помічали, щоб з дітей знущалися чи погано за ними доглядали. Сім’я цілком благополучна. Не так давно вони звели будинок, можливо ще не всі внутрішні роботи завершили. Займаються сільським господарством, мають теплиці", – розповів, очільник Гуто-Боровенської ОТГ.

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