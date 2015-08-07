Бутерброди з ікрою і філе сьомги: з'явилися свіжі фото меню Ради
Сьогодні, 13:19
Новообрані депутати Верховної Ради IX скликання у парламентській їдальні мають непоганий вибір для обідів - так, обранців годують філе сьомги, бутербродами з лососевою ікрою та кебабами.
Фотографії з меню у перший день Ради публікує 112.ua.
Пропонуємо вам також ознайомитися з цінами, вони виросли попередньо з попередніми скликаннями. Наприклад бутерброди з лососевою ікрою коштують 55 грн. Філе сьомги - 174 грн 42 коп.
За борщ депутати платять 45 грн 67 коп., млинці з кабачків, адигейським сиром та сметаною - 47 грн 96 коп., філе хека - 73 грн 86 коп., корейка запечена з печерицями - 83 грн 6 коп., біфштекс з кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язик варений - 75 грн 3 коп.
Улюбленої шаурми президента у меню немає, проте можна купити люля-кебаб за 80 грн 45 копійок.
Як повідомлялося, сьогодні новообрана Верховна Рада IX скликання зібралася на перше урочисте засідання. На урочисте засідання прибув президент України Володимир Зеленський. У Раді також були президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.
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Фотографії з меню у перший день Ради публікує 112.ua.
Пропонуємо вам також ознайомитися з цінами, вони виросли попередньо з попередніми скликаннями. Наприклад бутерброди з лососевою ікрою коштують 55 грн. Філе сьомги - 174 грн 42 коп.
За борщ депутати платять 45 грн 67 коп., млинці з кабачків, адигейським сиром та сметаною - 47 грн 96 коп., філе хека - 73 грн 86 коп., корейка запечена з печерицями - 83 грн 6 коп., біфштекс з кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язик варений - 75 грн 3 коп.
Улюбленої шаурми президента у меню немає, проте можна купити люля-кебаб за 80 грн 45 копійок.
Як повідомлялося, сьогодні новообрана Верховна Рада IX скликання зібралася на перше урочисте засідання. На урочисте засідання прибув президент України Володимир Зеленський. У Раді також були президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.
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