Бутерброди з ікрою і філе сьомги: з'явилися свіжі фото меню Ради





Фотографії з меню у перший день Ради публікує



Пропонуємо вам також ознайомитися з цінами, вони виросли попередньо з попередніми скликаннями. Наприклад бутерброди з лососевою ікрою коштують 55 грн. Філе сьомги - 174 грн 42 коп.



За борщ депутати платять 45 грн 67 коп., млинці з кабачків, адигейським сиром та сметаною - 47 грн 96 коп., філе хека - 73 грн 86 коп., корейка запечена з печерицями - 83 грн 6 коп., біфштекс з кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язик варений - 75 грн 3 коп.



Улюбленої шаурми президента у меню немає, проте можна купити люля-кебаб за 80 грн 45 копійок.



Як повідомлялося, сьогодні новообрана Верховна Рада IX скликання зібралася на перше урочисте засідання. На урочисте засідання прибув президент України Володимир Зеленський. У Раді також були президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новообрані депутати Верховної Ради IX скликання у парламентській їдальні мають непоганий вибір для обідів - так, обранців годують філе сьомги, бутербродами з лососевою ікрою та кебабами.Фотографії з меню у перший день Ради публікує 112.ua. Пропонуємо вам також ознайомитися з цінами, вони виросли попередньо з попередніми скликаннями. Наприклад бутерброди з лососевою ікрою коштують 55 грн. Філе сьомги - 174 грн 42 коп.За борщ депутати платять 45 грн 67 коп., млинці з кабачків, адигейським сиром та сметаною - 47 грн 96 коп., філе хека - 73 грн 86 коп., корейка запечена з печерицями - 83 грн 6 коп., біфштекс з кабачками-гриль - 74 грн 86 коп., язик варений - 75 грн 3 коп.Улюбленої шаурми президента у меню немає, проте можна купити люля-кебаб за 80 грн 45 копійок.Як повідомлялося, сьогодні новообрана Верховна Рада IX скликання зібралася на перше урочисте засідання. На урочисте засідання прибув президент України Володимир Зеленський. У Раді також були президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію