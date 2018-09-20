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На Волині працівників райдержадміністрацій скоротять майже вдвічі

На Волині працівників райдержадміністрацій скоротять майже вдвічі
З Нового року в Україні зменшать майже на половину кількість працівників місцевих державних адміністрацій. Зміни стосуються усіх областей.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 19 червня 2019 року № 746, інформує Перший з посиланням на buhgalter.com.ua.

На Волині втратять роботу 580 людей.

Так, до 31 грудня 2019 року гранична чисельність працівників у районних держадміністраціях становитиме 1727 людей, в тому числі апарату – 464.

А з 1 січня 2020 року гранична чисельність становитиме 1147 працівників, в тому числі апарату – 232.

Натомість у Волинській ОДА кількість працівників залишиться незмінною – 540 осіб.

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Теги: скорочення, працівники райдержадміністрацій, Волинь
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