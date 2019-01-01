У луцького мера стало на одного радника менше
Сьогодні, 13:55
Радниця мера Луцька Мар'яна Сорочук написала заяву на звільнення.
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
«Звільнити Сорочук Мар’яну Юріївну 28 серпня 2019 року з посади радника міського голови за угодою сторін», – йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем Луцькради Григорієм Пустовітом.
Зазначають, що експосадовиця сама написала заяву на звільнення. Вона пропрацювала на посаді майже повних 8 місяців.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
«Звільнити Сорочук Мар’яну Юріївну 28 серпня 2019 року з посади радника міського голови за угодою сторін», – йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем Луцькради Григорієм Пустовітом.
Зазначають, що експосадовиця сама написала заяву на звільнення. Вона пропрацювала на посаді майже повних 8 місяців.
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Коментарі 1
Дармоїдів не поменшало - скоро вакансія заповниться.
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