У луцького мера стало на одного радника менше

Мар'яна Сорочук написала заяву на звільнення.



Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.



«Звільнити Сорочук Мар’яну Юріївну 28 серпня 2019 року з посади радника міського голови за угодою сторін», – йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем Луцькради Григорієм Пустовітом.



Зазначають, що експосадовиця сама написала заяву на звільнення. Вона пропрацювала на посаді майже повних 8 місяців.

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