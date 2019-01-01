вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцького мера стало на одного радника менше

У луцького мера стало на одного радника менше
Радниця мера Луцька Мар'яна Сорочук написала заяву на звільнення.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.

«Звільнити Сорочук Мар’яну Юріївну 28 серпня 2019 року з посади радника міського голови за угодою сторін», – йдеться у розпорядженні, підписаному секретарем Луцькради Григорієм Пустовітом.

Зазначають, що експосадовиця сама написала заяву на звільнення. Вона пропрацювала на посаді майже повних 8 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькрада, Луцьк, радник, Мар'яна Сорочук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дармоїдів не поменшало - скоро вакансія заповниться.
Відповісти
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виступ сина Елли Фіцджеральд та сюрприз від музикантів: яким буде «Art jazz 2019» у Луцьку
Сьогодні, 14:40
На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО
Сьогодні, 14:18
У луцького мера стало на одного радника менше
Сьогодні, 13:55
Хвилина мовчання і панахида: у Луцьку вшанували пам’ять захисників України. ФОТО
Сьогодні, 13:47
На Волині працівників райдержадміністрацій скоротять майже вдвічі
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
У мера Луцька – новий заступник У мера Луцька – новий заступник
28 серпень, 12:34
Директор «Луцьких ринків» сказав, як зберегти «Привіз» Директор «Луцьких ринків» сказав, як зберегти «Привіз»
01 серпень, 15:59
Торік Петрочук підтримав передачу «Привозу» підприємству «Луцькі ринки». ФОТО Торік Петрочук підтримав передачу «Привозу» підприємству «Луцькі ринки». ФОТО
01 серпень, 15:40
Долю ринку «Привіз» вирішуватимуть 1 серпня Долю ринку «Привіз» вирішуватимуть 1 серпня
31 липень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знайшли поклади алмазів
Сьогодні, 15:11
 0
У Луцьку скаржаться на кафе, з якого гучно лунає музика
Сьогодні, 14:55
 0
Зарплата в Україні у липні зросла майже на 10%
Сьогодні, 14:46
 0
Виступ сина Елли Фіцджеральд та сюрприз від музикантів: яким буде «Art jazz 2019» у Луцьку
Сьогодні, 14:40
 0
На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿