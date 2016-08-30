Зарплата в Україні у липні зросла майже на 10%





Про це



Так, середня заробітна плата у липні 2019 року становила 10971 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, яка становить 4173 грн,.



Порівняно з червнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, а проти липня 2018 року - на 19,6%.



Додають, дані навели без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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