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Зарплата в Україні у липні зросла майже на 10%

Зарплата в Україні у липні зросла майже на 10%
Реальна заробітна плата у липні 2019 року в Україні зросла на 9,5% проти липня минулого року і на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем.

Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Так, середня заробітна плата у липні 2019 року становила 10971 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, яка становить 4173 грн,.

Порівняно з червнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, а проти липня 2018 року - на 19,6%.

Додають, дані навели без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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Теги: зарплати в Україні, липень, зросла
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