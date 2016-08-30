Зарплата в Україні у липні зросла майже на 10%
Сьогодні, 14:46
Реальна заробітна плата у липні 2019 року в Україні зросла на 9,5% проти липня минулого року і на 2,4% у порівнянні з минулим місяцем.
Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, середня заробітна плата у липні 2019 року становила 10971 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, яка становить 4173 грн,.
Порівняно з червнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, а проти липня 2018 року - на 19,6%.
Додають, дані навели без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Так, середня заробітна плата у липні 2019 року становила 10971 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати, яка становить 4173 грн,.
Порівняно з червнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, а проти липня 2018 року - на 19,6%.
Додають, дані навели без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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