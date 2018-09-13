На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО
Сьогодні, 14:18
У Нововолинську затримали двох грабіжників, які напали на жінку та винесли з каси біля 3000 гривень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції охорони у Волинській області.
Подія трапилася близько 16 години. На службу 102 прийшло повідомлення, що двоє чоловіків перебуваючи в продуктовому магазині, що знаходиться в мікрорайоні Шахтарський, нанесли декілька ударів продавчині магазину та викрали з каси біля 3000 тисяч гривень.
Оперативне сповіщення та достатність прикмет грабіжників дозволили поліцейським охорони оперативно затримати одного з чоловіків , який приймав участь у пограбуванні магазину.
На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нововолинського відділу поліції. Особу затриманого встановили: це 37-річний мешканець Нововолинська, раніше судимий, перебуває в розшуку. Відповідно до вчиненого, затриманому загрожує покарання за ст.186 ч.2 (грабіж) Кримінального кодексу України, а це позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції охорони у Волинській області.
Подія трапилася близько 16 години. На службу 102 прийшло повідомлення, що двоє чоловіків перебуваючи в продуктовому магазині, що знаходиться в мікрорайоні Шахтарський, нанесли декілька ударів продавчині магазину та викрали з каси біля 3000 тисяч гривень.
Оперативне сповіщення та достатність прикмет грабіжників дозволили поліцейським охорони оперативно затримати одного з чоловіків , який приймав участь у пограбуванні магазину.
На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нововолинського відділу поліції. Особу затриманого встановили: це 37-річний мешканець Нововолинська, раніше судимий, перебуває в розшуку. Відповідно до вчиненого, затриманому загрожує покарання за ст.186 ч.2 (грабіж) Кримінального кодексу України, а це позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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