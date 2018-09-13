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На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО

На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО
У Нововолинську затримали двох грабіжників, які напали на жінку та винесли з каси біля 3000 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції охорони у Волинській області.

Подія трапилася близько 16 години. На службу 102 прийшло повідомлення, що двоє чоловіків перебуваючи в продуктовому магазині, що знаходиться в мікрорайоні Шахтарський, нанесли декілька ударів продавчині магазину та викрали з каси біля 3000 тисяч гривень.

Оперативне сповіщення та достатність прикмет грабіжників дозволили поліцейським охорони оперативно затримати одного з чоловіків , який приймав участь у пограбуванні магазину.

На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нововолинського відділу поліції. Особу затриманого встановили: це 37-річний мешканець Нововолинська, раніше судимий, перебуває в розшуку. Відповідно до вчиненого, затриманому загрожує покарання за ст.186 ч.2 (грабіж) Кримінального кодексу України, а це позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО
На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО
На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО

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Теги: грабіж, Нововолинськ, Волинь
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