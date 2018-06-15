У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:29
У Луцьку відзначили День пам'яті захисників України.
Нагадаємо, у центрі міста відбулась панахида. Також воїнів вшанували хвилиною мовчання.
Зазначимо, що відтепер день пам'яті захисників України відзначатиметься 29 серпня щороку, адже саме цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше українських захисників.
Впродовж цього дня в місті обмежили проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста приспущено.
Довідково:
29 серпня 2019 року – п’ята річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.
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Нагадаємо, у центрі міста відбулась панахида. Також воїнів вшанували хвилиною мовчання.
Зазначимо, що відтепер день пам'яті захисників України відзначатиметься 29 серпня щороку, адже саме цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше українських захисників.
Впродовж цього дня в місті обмежили проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста приспущено.
Довідково:
29 серпня 2019 року – п’ята річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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