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У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відзначили День пам'яті захисників України.

Нагадаємо, у центрі міста відбулась панахида. Також воїнів вшанували хвилиною мовчання.

Зазначимо, що відтепер день пам'яті захисників України відзначатиметься 29 серпня щороку, адже саме цього дня в Іловайському котлі загинуло найбільше українських захисників.

Впродовж цього дня в місті обмежили проведення розважальних заходів, а Державний Прапор України на будинках та спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій міста приспущено.

Довідково:

29 серпня 2019 року – п’ята річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку вшанували загиблих захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: Луцьк, вшанування, Герой
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