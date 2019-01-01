Виступ сина Елли Фіцджеральд та сюрприз від музикантів: яким буде «Art jazz 2019» у Луцьку

Розповіли про цікавинки 12-го фестивалю «Art jazz 2019», що відбудеться у Луцьку 30-31 серпня.Про це йшлося у четвер, 29 серпня, під час пресконференції.Засновник фестивалюзауважив, що фестиваль фактично 13-й і бере свій початок із 2005 року. За його словами, щороку вишукували кошти на його проведення, звісно ж, стикалися з багатьма проблемами, але цьогоріч дійство підтримала міська рада.Офіційно ж «Art jazz» цьогоріч – 12-й.«Хочеться наголосити, що фестиваль має соціальний аспект. Це не є комерція. Туризм у Луцьку шкутильгає і джазовий фестиваль є родзинкою у культурі міста. Навіть не хочеться розповідати, як ми заманюємо зірок», - поділився засновник «Art jazz 2019».За словами Баковського, джаз – це та музика, що впливає на свідомість і ментальність, тому, навіть якщо ви не любите цей жанр, фестиваль просто не можна пропустити.«Джаз – це музика серйозна, вона змушує задуматися. Ті, хто люблять джаз, розуміються у багатьох галузях, зокрема, й у політиці», - сказав Олег Баковський. Він пообіцяв, що дійство точно здивує навіть найвибагливіших глядачів і закликав долучитися до нього.Організатор фестивалю, керівник ГО «Принцип»розповів, що вхід для дітей до 14-ти років зробили безкоштовним, щоби лучани та гості міста могли прийти цілими родинами. Він подякував усім волонтерам та Героям АТО, завдяки яким проведення «Art jazz» можливе, тому їм надали безкоштовні квитки.«Це культурно-соціальна складова і крім музичної частини буде багато цікавих атракцій. Зокрема, буде Марічка Островська, гончарі, фудкорт тощо. Ми намагаємося, щоби це було цікаве сімейне свято. Для нас важливо, щоб лучани розуміли, що це не є фестиваль для еліти, бо джаз – це стан душі. Ми даємо альтернативу сірим будням і даємо можливість почути музикантів світового рівня. Джаз поза політикою. У нас ніколи не було жодного лого політичних партій», - відзначив Грисюк.До Луцька на «Art jazz 2019» приїжджають з Одеси, Рівного, Києва, однак мешканці міста, на жаль, поки неохоче долучаються до дійства.До слова, вхід на захід становить лише 100 гривень, а в день дійства – 150 гривень.Співорганізатор фестивалюдодала, щороку рівень проведення «Art jazz 2019» намагаються покращувати. Цього року лучани та гості міста зможуть почути неймовірне поєднання різних жанрів від світових зірок.«Обидва дні будуть різнопланові, дуже насичені, різножанрові. 30 серпня хедлайнером буде син співачки світового рівня, людини, яка започаткувала нову епоху в музиці, Елли Фіцджеральд Рей Браун-молодший. На другий день можна буде почути дуже круту музику зі специфічним карибським звучанням».Також для гостей заходу підготували музичний сюрприз, який поки тримають у таємниці.