У Луцьку скаржаться на кафе, з якого гучно лунає музика





Про це пише Вікторія Окладна на порталі



Лучанка зазначила що у центральному парку, поблиху орнітологічного заказника стоїть кафе, з якого гучно лунає музика.



«Там неможливо знаходитись на відстанні 100-200 м. І це людині. То про яких пташок може йти мова? Прошу звернути на це увагу та провести необхідні заходи для подолання цієї проблеми», – пише Вікторія Окладна.



«Така ж ситуація з новим кафе біля дитячого майданчика «Рошен». На зауваження не реагують», – йдеться у тексті звернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зареєстрували звернення, у якому скаржаться на гучну музику в одному із кафе у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.Про це пишена порталі Відкрите місто Лучанка зазначила що у центральному парку, поблиху орнітологічного заказника стоїть кафе, з якого гучно лунає музика.«Там неможливо знаходитись на відстанні 100-200 м. І це людині. То про яких пташок може йти мова? Прошу звернути на це увагу та провести необхідні заходи для подолання цієї проблеми», – пише Вікторія Окладна.«Така ж ситуація з новим кафе біля дитячого майданчика «Рошен». На зауваження не реагують», – йдеться у тексті звернення.

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