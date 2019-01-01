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У Луцьку скаржаться на кафе, з якого гучно лунає музика

У Луцьку скаржаться на кафе, з якого гучно лунає музика
У Луцьку зареєстрували звернення, у якому скаржаться на гучну музику в одному із кафе у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.

Про це пише Вікторія Окладна на порталі Відкрите місто.

Лучанка зазначила що у центральному парку, поблиху орнітологічного заказника стоїть кафе, з якого гучно лунає музика.

«Там неможливо знаходитись на відстанні 100-200 м. І це людині. То про яких пташок може йти мова? Прошу звернути на це увагу та провести необхідні заходи для подолання цієї проблеми», – пише Вікторія Окладна.

«Така ж ситуація з новим кафе біля дитячого майданчика «Рошен». На зауваження не реагують», – йдеться у тексті звернення.

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Теги: гучна музика, Луцьк, кафе
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