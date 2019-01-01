У Луцьку скаржаться на кафе, з якого гучно лунає музика
Сьогодні, 14:55
У Луцьку зареєстрували звернення, у якому скаржаться на гучну музику в одному із кафе у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Про це пише Вікторія Окладна на порталі Відкрите місто.
Лучанка зазначила що у центральному парку, поблиху орнітологічного заказника стоїть кафе, з якого гучно лунає музика.
«Там неможливо знаходитись на відстанні 100-200 м. І це людині. То про яких пташок може йти мова? Прошу звернути на це увагу та провести необхідні заходи для подолання цієї проблеми», – пише Вікторія Окладна.
«Така ж ситуація з новим кафе біля дитячого майданчика «Рошен». На зауваження не реагують», – йдеться у тексті звернення.
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Про це пише Вікторія Окладна на порталі Відкрите місто.
Лучанка зазначила що у центральному парку, поблиху орнітологічного заказника стоїть кафе, з якого гучно лунає музика.
«Там неможливо знаходитись на відстанні 100-200 м. І це людині. То про яких пташок може йти мова? Прошу звернути на це увагу та провести необхідні заходи для подолання цієї проблеми», – пише Вікторія Окладна.
«Така ж ситуація з новим кафе біля дитячого майданчика «Рошен». На зауваження не реагують», – йдеться у тексті звернення.
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