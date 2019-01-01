У Луцьку в лікарні померла 3-місячна дитина
Сьогодні, 15:16
У Луцьку в обласній дитячій лікарні померла трьохмісячна дитина з Рожищенського району.
Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
Дитина померла 27 серпня. До цього у Рожищі батьки з дитиною звернулися до лікаря з кашлем. Оскільки температури не було, тому їх відправили додому.
Пізніше дитині стало погано, після чого на автомобілі швидкої медичної допомоги її доставили в реанімаційне відділення у Луцьку, де вона і померла.
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У коментарі Район.Рожище головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Леся Басалик зазначила, що не може розголошувати медичної таємниці і запевнила, що дитина спостерігалася та обстежувалася, неодноразово була в обласній клінічній дитячій лікарні.
«Дитина згідно протоколу попала в обласну клінічну дитячу лікарню. Неодноразово на тому тижні вона була на прийомі у спеціалістів в обласній клінічній лікарні. Всю допомогу надавали згідно правил. Я не можу розголошувати про стан здоров'я. Вона не лежала у нас тут в Рожищах, а відразу як тільки звернулися, ми направили їх туди», – сказала головна лікарка Рожищенської ЦПМСД Леся Басалик.
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Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
Дитина померла 27 серпня. До цього у Рожищі батьки з дитиною звернулися до лікаря з кашлем. Оскільки температури не було, тому їх відправили додому.
Пізніше дитині стало погано, після чого на автомобілі швидкої медичної допомоги її доставили в реанімаційне відділення у Луцьку, де вона і померла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У волинському селі з невідомих причин раптово померло немовля
У коментарі Район.Рожище головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Леся Басалик зазначила, що не може розголошувати медичної таємниці і запевнила, що дитина спостерігалася та обстежувалася, неодноразово була в обласній клінічній дитячій лікарні.
«Дитина згідно протоколу попала в обласну клінічну дитячу лікарню. Неодноразово на тому тижні вона була на прийомі у спеціалістів в обласній клінічній лікарні. Всю допомогу надавали згідно правил. Я не можу розголошувати про стан здоров'я. Вона не лежала у нас тут в Рожищах, а відразу як тільки звернулися, ми направили їх туди», – сказала головна лікарка Рожищенської ЦПМСД Леся Басалик.
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