У Луцьку в лікарні померла 3-місячна дитина





Про це



Дитина померла 27 серпня. До цього у Рожищі батьки з дитиною звернулися до лікаря з кашлем. Оскільки температури не було, тому їх відправили додому.



Пізніше дитині стало погано, після чого на автомобілі швидкої медичної допомоги її доставили в реанімаційне відділення у Луцьку, де вона і померла.



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У коментарі Район.Рожище головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Леся Басалик зазначила, що не може розголошувати медичної таємниці і запевнила, що дитина спостерігалася та обстежувалася, неодноразово була в обласній клінічній дитячій лікарні.



«Дитина згідно протоколу попала в обласну клінічну дитячу лікарню. Неодноразово на тому тижні вона була на прийомі у спеціалістів в обласній клінічній лікарні. Всю допомогу надавали згідно правил. Я не можу розголошувати про стан здоров'я. Вона не лежала у нас тут в Рожищах, а відразу як тільки звернулися, ми направили їх туди», – сказала головна лікарка Рожищенської ЦПМСД Леся Басалик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в обласній дитячій лікарні померла трьохмісячна дитина з Рожищенського району.Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.Дитина померла 27 серпня. До цього у Рожищі батьки з дитиною звернулися до лікаря з кашлем. Оскільки температури не було, тому їх відправили додому.Пізніше дитині стало погано, після чого на автомобілі швидкої медичної допомоги її доставили в реанімаційне відділення у Луцьку, де вона і померла.У коментарі Район.Рожище головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомогизазначила, що не може розголошувати медичної таємниці і запевнила, що дитина спостерігалася та обстежувалася, неодноразово була в обласній клінічній дитячій лікарні.«Дитина згідно протоколу попала в обласну клінічну дитячу лікарню. Неодноразово на тому тижні вона була на прийомі у спеціалістів в обласній клінічній лікарні. Всю допомогу надавали згідно правил. Я не можу розголошувати про стан здоров'я. Вона не лежала у нас тут в Рожищах, а відразу як тільки звернулися, ми направили їх туди», – сказала головна лікарка Рожищенської ЦПМСД Леся Басалик.

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