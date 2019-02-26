Смертельна аварія у Харкові: Дронова відправили в колонію
Сьогодні, 15:40
Засудженого за смертельну ДТП в центрі Харкова Геннадія Дронова відправили до Крюківської виправної колонії №29, що в Полтавській області.
Про це заявила прес-секретар міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Дарина Мартинова, передає Кореспондент, посилаючись на МедіаПорт.
Вона також уточнила, що Дронова етапували ще в середу, 28 серпня.
Питання про етапування другої засудженої у справі Олени Зайцевої, за даними Мартинової, ще в процесі узгоджень. Рішення приймає Державна кримінально-виконавча служба України.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова сталася ДТП за участю автомобілів Lexus 20-річної Зайцевої і Volkswagen Touareg, за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Тоді загинули п'ятеро людей. Ще одна дівчина через тиждень померла в реанімації.
26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними в скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років кожному. Захисники Зайцевої та Дронова подали апеляційні скарги на вирок суду. Але вирок Зайцевій і Дронову залишили без змін.
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Про це заявила прес-секретар міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Дарина Мартинова, передає Кореспондент, посилаючись на МедіаПорт.
Вона також уточнила, що Дронова етапували ще в середу, 28 серпня.
Питання про етапування другої засудженої у справі Олени Зайцевої, за даними Мартинової, ще в процесі узгоджень. Рішення приймає Державна кримінально-виконавча служба України.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова сталася ДТП за участю автомобілів Lexus 20-річної Зайцевої і Volkswagen Touareg, за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Тоді загинули п'ятеро людей. Ще одна дівчина через тиждень померла в реанімації.
26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними в скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років кожному. Захисники Зайцевої та Дронова подали апеляційні скарги на вирок суду. Але вирок Зайцевій і Дронову залишили без змін.
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