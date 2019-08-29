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Голова однієї із громад Волині «погорів» на хабарі, – ЗМІ

Голова однієї із громад Волині «погорів» на хабарі, – ЗМІ
Голову однієї із громад Прибужжя впіймали на хабарі.

Про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” з посиланням на власні джерела.

За інформацією, “погорів” на хабарі голова однієї із громад Іваничівського району Волинської області.

Відомо, що на місці працюють представники Управління захисту економіки у Волинській області.

Деталі згодом.

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Теги: хабар, Волинь
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