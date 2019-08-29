Голова однієї із громад Волині «погорів» на хабарі, – ЗМІ





Про це інформує інтернет-видання



За інформацією, “погорів” на хабарі голова однієї із громад Іваничівського району Волинської області.



Відомо, що на місці працюють представники Управління захисту економіки у Волинській області.



Деталі згодом.

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