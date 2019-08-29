Голова однієї із громад Волині «погорів» на хабарі, – ЗМІ
Сьогодні, 15:43
Голову однієї із громад Прибужжя впіймали на хабарі.
Про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” з посиланням на власні джерела.
За інформацією, “погорів” на хабарі голова однієї із громад Іваничівського району Волинської області.
Відомо, що на місці працюють представники Управління захисту економіки у Волинській області.
Деталі згодом.
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Про це інформує інтернет-видання “Княжий Град” з посиланням на власні джерела.
За інформацією, “погорів” на хабарі голова однієї із громад Іваничівського району Волинської області.
Відомо, що на місці працюють представники Управління захисту економіки у Волинській області.
Деталі згодом.
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