У Володимирі вшанували загиблих захисників України. ФОТО





Урочистості розпочались із Державного гімну біля дошки пам’яті загиблих військовослужбовців у зоні проведення АТО (ОСС), який виконав військовий оркестр 14-ї ОМБР.



Аби віддати шану пам’яті полеглим у боротьбі за незалежність України, на площі Героїв зібрались представники міської влади, духовенства та жителі Володимира-Волинського, - пише



Біля дошки пам’яті загиблим учасникам АТО (ОСС) згадали усіх жителів міста та району, які загинули у ході війни та вшанували їх хвилиною мовчання. Відбулось урочисте покладання квітів. Також провели панахиду за упокій загиблих воїнів.



Опісля більше ста присутніх рушили урочистою ходою до дошки Героїв Небесної Сотні, до якої також поклали квіти та лампадки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го серпня вперше офіційно відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у Володимирі-Волинському.Урочистості розпочались із Державного гімну біля дошки пам’яті загиблих військовослужбовців у зоні проведення АТО (ОСС), який виконав військовий оркестр 14-ї ОМБР.Аби віддати шану пам’яті полеглим у боротьбі за незалежність України, на площі Героїв зібрались представники міської влади, духовенства та жителі Володимира-Волинського, - пише Буг. Біля дошки пам’яті загиблим учасникам АТО (ОСС) згадали усіх жителів міста та району, які загинули у ході війни та вшанували їх хвилиною мовчання. Відбулось урочисте покладання квітів. Також провели панахиду за упокій загиблих воїнів.Опісля більше ста присутніх рушили урочистою ходою до дошки Героїв Небесної Сотні, до якої також поклали квіти та лампадки.

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