Голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі: посадовець вимагав 1500 доларів. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо,



Зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині затримали голову однієї з ОТГ у Іваничівському районі, який вимагав 1500 доларів неправомірної вигоди.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, посадовця викрили 29 серпня Зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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