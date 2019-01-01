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Голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі: посадовець вимагав 1500 доларів. ФОТО

Голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі: посадовець вимагав 1500 доларів. ФОТО
На Волині затримали голову однієї з ОТГ у Іваничівському районі, який вимагав 1500 доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, посадовця викрили 29 серпня.

Зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі: посадовець вимагав 1500 доларів. ФОТО
Голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі: посадовець вимагав 1500 доларів. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь, ОТГ
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