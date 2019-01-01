Голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі: посадовець вимагав 1500 доларів. ФОТО
Сьогодні, 16:09
На Волині затримали голову однієї з ОТГ у Іваничівському районі, який вимагав 1500 доларів неправомірної вигоди.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, посадовця викрили 29 серпня.
Зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, посадовця викрили 29 серпня.
Зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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