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У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО

У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У храмове свято громади Успіння Пресвятої Богородиці у селі Новостав Луцького районного деканату митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію і хресний хід.

Це перший престольний празник парафії як Православної церкви України, - повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Тому керівник єпархією в проповіді наголосив і на значенні цього великого торжества, і на важливості молитви рідною мовою в рідній церкві.

З владикою співслужили настоятель громади священник Андрій Марцинюк та численні душпастирі з луцьких міського й районного благочинь. З усіма молилися голова ОТГ Сергій Яручик і депутат обласної ради Юрій Цейко (родом із цього села).

Відомо, храм заснували 1681 року (у церкві зберігається балка з відповідним написом) як римо-католицький костел, із 1891 року діє як православний храм. У ХХ столітті зазнав перебудов, не завжди відповідної якості. Нині тривають роботи з надання йому більшої автентичності.

У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО
У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО



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Теги: богослужіння, престольний празник, владика Михаїл
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