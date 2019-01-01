У волинській громаді, яка нещодавно перейшла до ПЦУ, вперше відбулося богослужіння. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію і хресний хід.



Це перший престольний празник парафії як Православної церкви України, - повідомляє



Тому керівник єпархією в проповіді наголосив і на значенні цього великого торжества, і на важливості молитви рідною мовою в рідній церкві.



З владикою співслужили настоятель громади священник Андрій Марцинюк та численні душпастирі з луцьких міського й районного благочинь. З усіма молилися голова ОТГ Сергій Яручик і депутат обласної ради Юрій Цейко (родом із цього села).



Відомо, храм заснували 1681 року (у церкві зберігається балка з відповідним написом) як римо-католицький костел, із 1891 року діє як православний храм. У ХХ столітті зазнав перебудов, не завжди відповідної якості. Нині тривають роботи з надання йому більшої автентичності.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У храмове свято громади Успіння Пресвятої Богородиці у селі Новостав Луцького районного деканату митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію і хресний хід.Це перший престольний празник парафії як Православної церкви України, - повідомляє Волинська єпархія ПЦУ. Тому керівник єпархією в проповіді наголосив і на значенні цього великого торжества, і на важливості молитви рідною мовою в рідній церкві.З владикою співслужили настоятель громади священникта численні душпастирі з луцьких міського й районного благочинь. З усіма молилися голова ОТГі депутат обласної ради(родом із цього села).Відомо, храм заснували 1681 року (у церкві зберігається балка з відповідним написом) як римо-католицький костел, із 1891 року діє як православний храм. У ХХ столітті зазнав перебудов, не завжди відповідної якості. Нині тривають роботи з надання йому більшої автентичності.

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