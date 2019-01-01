Тіло на продаж: розцінки луцької Рівненської





Про це йдеться у



Один із місцевих таксистів розповів, «аварійка» біля зупинки «Берізка», що на перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження, – сигнал від тих, хто хоче «зняти» повію. Чоловіки під’їжджають, зупиняються, блимають фарами, до них підходить так званий сутенер і запитує, яка саме дівчина потрібна, інформує про розцінки, домовляється.



Цей метод таки подіяв: до автівки, за якою спостерігали журналісти, підійшов чоловік і спитав чи «дєвушка нада». «Є дєвушка», – сказав і запропонува «Наташку, харошеньку». За 800 гривень за годину або 3000 гривень за ніч.



Натомість чоловік, який періодично буває на Рівненській у пошуках любові, поділився, що дівчата «з зупинки» дійсно коштують 800 гривень за годину, але на них «страшно дивитися», бо спиті. Додав, що постійно п’ють тут із так званими сутенерами, бійки влаштовують, його навіть одного разу «обчистили».



Утім, часом трапляються інші, які хочуть просто підзаробити «самі на себе», ні з ким не ділившись, і готові віддатися дешевше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналісти дізналися, як у Луцьку спіймати «нічного метелика» на Рівненській та скільки коштують послуги повій.Про це йдеться у матеріалі Інформаційного агентства ВолиньPost Один із місцевих таксистів розповів, «аварійка» біля зупинки «Берізка», що на перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження, – сигнал від тих, хто хоче «зняти» повію. Чоловіки під’їжджають, зупиняються, блимають фарами, до них підходить так званий сутенер і запитує, яка саме дівчина потрібна, інформує про розцінки, домовляється.Цей метод таки подіяв: до автівки, за якою спостерігали журналісти, підійшов чоловік і спитав чи «дєвушка нада». «Є дєвушка», – сказав і запропонува «Наташку, харошеньку». За 800 гривень за годину або 3000 гривень за ніч.Натомість чоловік, який періодично буває на Рівненській у пошуках любові, поділився, що дівчата «з зупинки» дійсно коштують 800 гривень за годину, але на них «страшно дивитися», бо спиті. Додав, що постійно п’ють тут із так званими сутенерами, бійки влаштовують, його навіть одного разу «обчистили».Утім, часом трапляються інші, які хочуть просто підзаробити «самі на себе», ні з ким не ділившись, і готові віддатися дешевше.

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