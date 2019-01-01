Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ





Про це йдеться



Поліцейського сектору реагування патрульної поліції:



- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



-Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;



Поліцейського роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області – 2;



Поліцейського відділення №1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;



Поліцейського відділення №1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.



Поліцейського відділення №2 взводу № 1 (м. Володимир-Волинський) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.



Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 29 серпня по 20 вересня за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9:00 до 17:00, щодня, окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронною адресою



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. № 1





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів ГУНП у Волинській області.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;-Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;ГУНП у Волинській області – 2;(м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;(м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.(м. Володимир-Волинський) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 29 серпня по 20 вересня за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9:00 до 17:00, щодня, окрім вихідних та святкових днів).Подати анкету можна на сайті Нацполіції Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронною адресою [email protected] Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. № 1

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