Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 19:39
Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів ГУНП у Волинській області.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Поліцейського сектору реагування патрульної поліції:
- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
-Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
Поліцейського роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області – 2;
Поліцейського відділення №1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;
Поліцейського відділення №1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.
Поліцейського відділення №2 взводу № 1 (м. Володимир-Волинський) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.
Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 29 серпня по 20 вересня за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9:00 до 17:00, щодня, окрім вихідних та святкових днів).
Подати анкету можна на сайті Нацполіції.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронною адресою [email protected]
Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. № 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Поліцейського сектору реагування патрульної поліції:
- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
-Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;
Поліцейського роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області – 2;
Поліцейського відділення №1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;
Поліцейського відділення №1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.
Поліцейського відділення №2 взводу № 1 (м. Володимир-Волинський) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.
Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 29 серпня по 20 вересня за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9:00 до 17:00, щодня, окрім вихідних та святкових днів).
Подати анкету можна на сайті Нацполіції.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронною адресою [email protected]
Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. № 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 19:39
Концерт, розіграші та розваги: волинські села Річиця та Гута відгуляли свій день. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 серпня
Сьогодні, 19:00
Мешканці волинського села сидять без газу
Сьогодні, 18:48
Медіа