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Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ

Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ
Головне управління Національної поліції у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади до підрозділів ГУНП у Волинській області.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Поліцейського сектору реагування патрульної поліції:

- Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

-Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

Поліцейського роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області – 2;

Поліцейського відділення №1 взводу № 1 (м. Луцьк) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1;

Поліцейського відділення №1 взводу № 2 (м. Ковель) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.

Поліцейського відділення №2 взводу № 1 (м. Володимир-Волинський) роти конвойної служби ГУНП у Волинській області – 1.

Прийом оnline-анкети та документів проводиться у період з 29 серпня по 20 вересня за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9:00 до 17:00, щодня, окрім вихідних та святкових днів).

Подати анкету можна на сайті Нацполіції.

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відборута проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08;(050) 490 45 09;та електронною адресою [email protected]

Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11, каб. № 1


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Теги: робота, волинська поліція, вакансії
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