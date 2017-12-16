На Волині за службове підроблення документа судитимуть правоохоронця

За службове підроблення судитимуть працівника міжрайонного відділу №1 (Луцьк) Управління захисту економіки у Волинській області.Так, бажаючи мати гарні показники у роботі, правоохоронець у грудні 2018 року виготовив протокол про вчинення депутатом однієї з сільських рад області адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією (несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), написав від його імені пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та дав на підпис іншому громадянину, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Громадянин (родич депутата сільради) не був обізнаним про наміри працівника поліції та поставив свій підпис у протоколі та під письмовим поясненням.Підроблений у такий спосіб протокол був скерований до суду для розгляду по суті.Постановою суду провадження у справі про вчинення депутатом сільської ради адміністративного правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.Правоохоронця ж обвинувачують у вчиненні службового підроблення (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України) та невдовзі він постане перед судом.За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.