На Волині за службове підроблення документа судитимуть правоохоронця
Сьогодні, 17:00
За службове підроблення судитимуть працівника міжрайонного відділу №1 (Луцьк) Управління захисту економіки у Волинській області.
Так, бажаючи мати гарні показники у роботі, правоохоронець у грудні 2018 року виготовив протокол про вчинення депутатом однієї з сільських рад області адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією (несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), написав від його імені пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та дав на підпис іншому громадянину, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Громадянин (родич депутата сільради) не був обізнаним про наміри працівника поліції та поставив свій підпис у протоколі та під письмовим поясненням.
Підроблений у такий спосіб протокол був скерований до суду для розгляду по суті.
Постановою суду провадження у справі про вчинення депутатом сільської ради адміністративного правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Правоохоронця ж обвинувачують у вчиненні службового підроблення (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України) та невдовзі він постане перед судом.
За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Так, бажаючи мати гарні показники у роботі, правоохоронець у грудні 2018 року виготовив протокол про вчинення депутатом однієї з сільських рад області адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією (несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), написав від його імені пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та дав на підпис іншому громадянину, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Громадянин (родич депутата сільради) не був обізнаним про наміри працівника поліції та поставив свій підпис у протоколі та під письмовим поясненням.
Підроблений у такий спосіб протокол був скерований до суду для розгляду по суті.
Постановою суду провадження у справі про вчинення депутатом сільської ради адміністративного правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Правоохоронця ж обвинувачують у вчиненні службового підроблення (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України) та невдовзі він постане перед судом.
За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді штрафу до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Наша міліція, а зараз поліція працює не для громадян України, а за покликом душі - брав хабарі, беру та буду брати, працював в міліції, зараз працюю в поліції та буду працювати, і нічого ви мені не зробите.
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