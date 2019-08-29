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Стало відомо, який голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі

Стало відомо, який голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі
Голову Литовезької ОТГ Івана Іванчука затримали на одержанні хабара.

Про це пише Нововолинськ.com.ua.

Нагадаємо, посадовця викрили 29 серпня.

У поліції зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Із перевірених джерел стало відомо, що затриманий "на гарячому" посадовець – голова Литовезьтої ОТГ, що сусідить із Нововолинськом, Іван Іванчук.

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Теги: хабар, Волинь, громада
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