Стало відомо, який голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі
Сьогодні, 17:18
Голову Литовезької ОТГ Івана Іванчука затримали на одержанні хабара.
Про це пише Нововолинськ.com.ua.
Нагадаємо, посадовця викрили 29 серпня.
У поліції зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Із перевірених джерел стало відомо, що затриманий "на гарячому" посадовець – голова Литовезьтої ОТГ, що сусідить із Нововолинськом, Іван Іванчук.
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Про це пише Нововолинськ.com.ua.
Нагадаємо, посадовця викрили 29 серпня.
У поліції зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Із перевірених джерел стало відомо, що затриманий "на гарячому" посадовець – голова Литовезьтої ОТГ, що сусідить із Нововолинськом, Іван Іванчук.
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