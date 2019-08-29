Стало відомо, який голова волинської ОТГ «погорів» на хабарі





Про це пише



Нагадаємо,



У поліції зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



Із перевірених джерел стало відомо, що затриманий "на гарячому" посадовець – голова Литовезьтої ОТГ, що сусідить із Нововолинськом, Іван Іванчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голову Литовезької ОТГ Івана Іванчука затримали на одержанні хабара Про це пише Нововолинськ.com.ua. Нагадаємо, посадовця викрили 29 серпня У поліції зазначають, що голова громади вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1 тисяч 500 доларів США за виділення земельної ділянки.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.Із перевірених джерел стало відомо, що затриманий "на гарячому" посадовець – голова Литовезьтої ОТГ, що сусідить із Нововолинськом,

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