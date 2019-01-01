Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 серпня





У Луцьку очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.



У Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +16…+18 градусів, удень підніметься до +28…+31. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.У Володимир-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до +16…+18 градусів, удень підніметься до +28…+31. Вітер східний, північно-східний, південно-східний і північний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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