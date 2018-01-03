«Снігові» дерева, LED-ліхтарі: у центрі Луцька завершують новий сквер. ФОТО





Він – один з трьох, який планують відкрити у центрі міста цьогоріч, повідомляє



Зауважують, восени 2016 року у Луцьку висадили трояндову алею, та вже невдовзі кущі квітів покрали. Тож на цьому місці вирішили облаштувати сквер. Роботи розпочали у жовтні 2018 року і зараз вони – на фінішній прямій.



Штучні пагорби



Доріжки у сквері виклали бруківкою, а рослини посадять на спеціально створених земельних насипах. Це геопластика – штучна зміна рельєфу.



«В цьому проекті у неї багато, як естетичних, так і фізичних функцій. Висота насипів невипадкова, а спроектована оптимально для створення затишку та вітрозахисту. Також геопластика виступає інтерактивним ландшафтним елементом, який може бути, як клумбою, так і ігровою зоною для дітей. В зимовий час геопластика служитиме, наприклад, гіркою для катання на санчатах», - розповів засновник компанії «Ariva urban», яка займається облаштуванням скверу, Роман Литвин.



Захищені меблі



Уся вулична фурнітура у сквері буде антивандальною: ліхтарі та лавки забетоновані, а смітники – приварені до стовпів.



Перші лавки уже встановили. Також тут з’являться лавки зі спинками, що нагадують шезлонги. Загалом – 26 лавок.



«Покриття ми виконали з ексклюзивного термомодифікованого дубу. Деревина наднадійна і антивандальна, бо стійка до будь-яких атмосферних впливів та підлягає післявандальній реставрації», - запевняє Роман Литвин.



Ліхтарі мають мінімалістичний дизайн і економлять електроенергію. Виробник дає три роки гарантії на лед-лампи.



«Наша ціль - популяризація якісної сучасної вуличної фурнітури і генерування в соціумі запиту на якість та дизайн», - кажуть в «Ariva urban».



Які дерева посадять



Ексрадниця міського голови Мар’яна Сорочук розповіла, що від ідеї садити у сквері троянди відмовились, аби рослини знову не покрали. Натомість посадять багаторічні рослини: 8 дерев Ірга Ламарка, які виростають до п’яти метрів, навесні цвітуть рожево-білим цвітом, а восени утворюють дрібні чорно-пурпурні яблучка, та 300 кущів спіреї японської сорту Gold Flame та Little princess, які цвітуть впродовж літа бордовим та рожевим цвітом. Також посіють газон.



Озеленення почнуть восени, коли спаде спека.



За чий рахунок облаштовують сквер



Мар’яна Сорочук запевнила, що усі роботи у сквері, окрім озеленення, виконуються за спонсорські кошти забудовника. Якого саме – не повідомила.



«Це робиться, щоб підвищити привабливість своїх об'єктів нерухомості. Вже є усталена світова практика, що якісне озеленення та благоустрій території впливають на вартість нерухомості (+20-30%)», - пояснила вона.



Попередня вартість озеленення – 190 тисяч гривень.



Нагадаємо, нещодавно у центрі Луцька відкрили сквер біля дитячої поліклініки. Також за кошти меценатів облаштовують ще один – біля магазину Winetime і кафе Benedict.





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