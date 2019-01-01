Показали, як виглядала найдавніша людина майже 4 мільйони роки тому. ФОТО





Предок виявився більш схожим на шимпанзе, ніж на сучасну людину. Це афарський австралопітек. Вважався перехідним типом між мавпою і людиною - був прямоходячим, повідомляють



Людина мала великий ніс, випуклу щелепу та потужні собачі зуби. Останнє було необхідно для пережовування грубої їжі у печерах. Згодом частини цього виду вийшли на відкриту місцевість та отримали менш грубі риси вживаючи м'ясо.



"Знахідка підтверджує думку про те, що рання еволюція людиноподібних не була лінійною. Види не завжди виникають, перетворюються на нові і зникають з лиця землі. Швидше за все, підгрупи людиноподібних, ставали ізольованими від більшої популяції. Схрещувались і накопичували достатньо змін, щоб стати абсолютно новими видами", - зазначила антрополог Йоханнес Хайле-Селассі.



Зауважують, це може викликати кардинальні зміни у дослідженнях походження людей. Нові знахідки суперечать сталому розумінню, що один вид перетворюється на інший. Навіть на початку еволюції людини в один момент мешкало декілька різних видів людиноподібних. Тому питання про нашого прямого предка, яким до цього вважали "Люсі" залишається відкритим.





Автор: Cleveland Museum of Natural History

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені відтворили обличчя предка найдавнішої людини, родича знаменитої "Люсі". Череп знайшли 2016 року в Ефіопії. Йому 3,8 мільйони років.Предок виявився більш схожим на шимпанзе, ніж на сучасну людину. Це афарський австралопітек. Вважався перехідним типом між мавпою і людиною - був прямоходячим, повідомляють Хроніки Любарта з посиланням на Live Science.Людина мала великий ніс, випуклу щелепу та потужні собачі зуби. Останнє було необхідно для пережовування грубої їжі у печерах. Згодом частини цього виду вийшли на відкриту місцевість та отримали менш грубі риси вживаючи м'ясо."Знахідка підтверджує думку про те, що рання еволюція людиноподібних не була лінійною. Види не завжди виникають, перетворюються на нові і зникають з лиця землі. Швидше за все, підгрупи людиноподібних, ставали ізольованими від більшої популяції. Схрещувались і накопичували достатньо змін, щоб стати абсолютно новими видами", - зазначила антропологЗауважують, це може викликати кардинальні зміни у дослідженнях походження людей. Нові знахідки суперечать сталому розумінню, що один вид перетворюється на інший. Навіть на початку еволюції людини в один момент мешкало декілька різних видів людиноподібних. Тому питання про нашого прямого предка, яким до цього вважали "Люсі" залишається відкритим.

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