«5 кілометрів жаху», – лучанка про розбиту трасу «Луцьк-Дубно». ВІДЕО

Тамара Андрійчук показала розбиту ділянку автодороги "Луцьк-Дубно".



Найгірша частина – поблизу села Ужинець Млинівського району, – розповіла дівчина



"Лише подивіться, які там колії від коліс! Їхати нереально. Загалом дорога нормальна, але біля села Ужинець – 5 кілометрів жаху", – поділилася Тамара.









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