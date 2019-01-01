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«5 кілометрів жаху», – лучанка про розбиту трасу «Луцьк-Дубно». ВІДЕО

«5 кілометрів жаху», – лучанка про розбиту трасу «Луцьк-Дубно». ВІДЕО
Лучанка Тамара Андрійчук показала розбиту ділянку автодороги "Луцьк-Дубно".

Найгірша частина – поблизу села Ужинець Млинівського району, – розповіла дівчина 12 каналу.

"Лише подивіться, які там колії від коліс! Їхати нереально. Загалом дорога нормальна, але біля села Ужинець – 5 кілометрів жаху", – поділилася Тамара.




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Теги: траса "Луцьк-Дубно", найгірша дорога, лучанка
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Коментарі 1
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Хай проїдеться з Горохова на Локачі - оце 35 км жаху!!!!!
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