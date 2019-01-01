«5 кілометрів жаху», – лучанка про розбиту трасу «Луцьк-Дубно». ВІДЕО
Сьогодні, 20:59
Лучанка Тамара Андрійчук показала розбиту ділянку автодороги "Луцьк-Дубно".
Найгірша частина – поблизу села Ужинець Млинівського району, – розповіла дівчина 12 каналу.
"Лише подивіться, які там колії від коліс! Їхати нереально. Загалом дорога нормальна, але біля села Ужинець – 5 кілометрів жаху", – поділилася Тамара.
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Найгірша частина – поблизу села Ужинець Млинівського району, – розповіла дівчина 12 каналу.
"Лише подивіться, які там колії від коліс! Їхати нереально. Загалом дорога нормальна, але біля села Ужинець – 5 кілометрів жаху", – поділилася Тамара.
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Коментарі 1
Хай проїдеться з Горохова на Локачі - оце 35 км жаху!!!!!
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