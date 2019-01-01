У волинській лікарні через борги не працюватиме два відділення

Протягом місяця у Локачинській районній лікарні не працюватимуть два відділення.Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook."У звя’зку з виниклою заборгованістю з оплати праці та відпусткою спеціалістів, з 01 вересня по 02 жовтня 2019 року буде тимчасово призупинена робота інфекційного та дитячого відділень, також не буде надаватися ургентна допомога по цих спеціальностях.Вибачте за незручності", - йдеться у дописі.Жителів району просять при потребі звертатися за допомогою до своїх сімейних лікарів.