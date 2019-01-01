У волинській лікарні через борги не працюватиме два відділення
Сьогодні, 21:56
Протягом місяця у Локачинській районній лікарні не працюватимуть два відділення.
Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook.
"У звя’зку з виниклою заборгованістю з оплати праці та відпусткою спеціалістів, з 01 вересня по 02 жовтня 2019 року буде тимчасово призупинена робота інфекційного та дитячого відділень, також не буде надаватися ургентна допомога по цих спеціальностях.
Вибачте за незручності", - йдеться у дописі.
Жителів району просять при потребі звертатися за допомогою до своїх сімейних лікарів.
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Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook.
"У звя’зку з виниклою заборгованістю з оплати праці та відпусткою спеціалістів, з 01 вересня по 02 жовтня 2019 року буде тимчасово призупинена робота інфекційного та дитячого відділень, також не буде надаватися ургентна допомога по цих спеціальностях.
Вибачте за незручності", - йдеться у дописі.
Жителів району просять при потребі звертатися за допомогою до своїх сімейних лікарів.
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