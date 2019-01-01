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У волинській лікарні через борги не працюватиме два відділення

У волинській лікарні через борги не працюватиме два відділення
Протягом місяця у Локачинській районній лікарні не працюватимуть два відділення.

Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook.

"У звя’зку з виниклою заборгованістю з оплати праці та відпусткою спеціалістів, з 01 вересня по 02 жовтня 2019 року буде тимчасово призупинена робота інфекційного та дитячого відділень, також не буде надаватися ургентна допомога по цих спеціальностях.
Вибачте за незручності", - йдеться у дописі.

Жителів району просять при потребі звертатися за допомогою до своїх сімейних лікарів.

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Теги: лікарня, Локачі
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