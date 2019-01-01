Хто такі «шерифи», які працюватимуть у волинських громадах





Про це в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» розповів заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, - пише



Запровадження системи таких офіцерів він назвав черговим кроком реформи поліції.



Такий поліцейський працюватиме у сільській місцевості та буде працювати в громаді, буде їй підзвітним. Він працюватиме на цій визначеній території та узгоджуватиме свою роботу з керівництвом ОТГ. Натомість навчати таких офіцерів будуть у Нацполіції.



«Ніхто йому не буде ставити дурних завдань», - зазначив Сергій Козак.



Нагадаємо, що одим із перших таких "шерифів" буде працювати в Підгайцівській ОТГ.



Окрім цього поліцейський повідомив, що нині змінюється підхід до охорони громадських заходів. Якщо раніше тут працювала чимала кількість співробітників, то нині на перший план стає превентивна система, пошук діалогу із лідерам груп-учасників масових заходів. Це система, що діє у Скандинавії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейський офіцер громади, які незабаром приступлять до роботи в сільській місцевості, будуть підзвітні своїм громадам.Про це в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд» розповів заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, - пише ІА "Конкурент" Запровадження системи таких офіцерів він назвав черговим кроком реформи поліції.Такий поліцейський працюватиме у сільській місцевості та буде працювати в громаді, буде їй підзвітним. Він працюватиме на цій визначеній території та узгоджуватиме свою роботу з керівництвом ОТГ. Натомість навчати таких офіцерів будуть у Нацполіції.«Ніхто йому не буде ставити дурних завдань», - зазначив Сергій Козак.Нагадаємо, що одим із перших таких "шерифів" буде працювати в Підгайцівській ОТГ.Окрім цього поліцейський повідомив, що нині змінюється підхід до охорони громадських заходів. Якщо раніше тут працювала чимала кількість співробітників, то нині на перший план стає превентивна система, пошук діалогу із лідерам груп-учасників масових заходів. Це система, що діє у Скандинавії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію