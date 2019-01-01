Верховна Рада призначила склад нового Кабінету Міністрів. СПИСОК

Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єраЗа новий склад проголосували 281 народний депутат, 26 – проти, - повідомляє "Українська правда".Віце-прем’єр із питань євроінтеграції –, дипломат та фахівець з комунікацій, представник України при Раді Європи.Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації –, нині радник президента з цифровізації.Міністр Кабінету міністрів –Міністр фінансів –, яка й обіймала цю посаду донині.Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства –, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).Міністр інфраструктури –Міністр енергетики та захисту довкілля –, обраний нардепом від "Слуги народу", раніше працював у енергетичній сфері.Міністр оборони –раніше призначений позаштатним радникомта членом наглядової ради "Укроборонпрому".Міністр внутрішніх справ –, який очолював МВС останні 5 років..Міністр закордонних справ –, який поки суміщає посади представника України при НАТО та заступника глави ОПУ.Міністр охорони здоров’я –Міністр освіти –Міністр юстиції –, №25 у списку "Слуги народу".Міністр розвитку громад і території –Міністр соціальної політики –Міністр культури, молоді та спорту –, позаштатний радник президента, колишній директор холдингу StarLightMedia і колишній гендиректор телеканалу СТБ.Міністр ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб –До складі попереднього Кабміну входили 25 посадовців. У новий уряд Верховна Рада призначила 17 осіб. Новий Кабмін складатиметься з 15 міністерств замість 19.Після голосування нові члени Кабміну перемістилися у ложу уряду. Федоров, Новосад Криклій, Оржель і Малюська склали депутатські повноваження – і після цього всі члени нового уряду склали присягу.