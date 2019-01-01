Колишня радниця Луцького міського голови повідомила причину звільнення

Колишня радниця Луцького міського головипрокоментувала своє звільнення та підсумувала роботу.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.«Я дуже вдячна Богу за ті два бурхливі роки, які пов'язані з Луцькрадою. Саме тут я краще зрозуміла свої сильні та слабкі сторони, саме тут я почерпнула глиби знань та досвіду, саме тут я знайшла надійних соратників та пройшла курс універсального солдата», - йдеться у дописі.Свою відставку Мар`яна Сорочук пояснила бажанням здобути ще кілька профільних освіт: «Одначе, світ постійно рухається вперед і я теж хочу рухатись з ним, щоб не бути бар'єром на шляху змін. Тому я вирішила повернути своє життя на 180' та здобути ще кілька профільних освіт. Бо без додаткової освіти та певного професійного досвіду я не зможу досягти омріяних трансформацій у нашому суспільстві й зробити його здоровим, мирним та процвітаючим. Тож, з вересня я житиму, навчатимусь та працюватиму в Києві. Проте, я завжи з радістю можу проконсультувати лучан з приводу моїх компетенцій».Колишня радниця подякувала всім, з ким їй довелося працювати та згадала про проекти, які їй разом із колегами вдалося запустити: створена та затверджена сучасна концепція парку 900-річчя, завершення робіт зі створення першого у Луцьку сучасного скверу на проспекті Волі, 31-33, розроблена концепція благоустрою центрального пляжу, волейбольні майданчики на центральному пляжі, луцька Венеція, «шибениці», які рятують від спеки, весняні толоки, театралізована екскурсія у Луцькому замку та багато іншого.