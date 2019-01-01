Колишня радниця Луцького міського голови повідомила причину звільнення
30 серпень, 08:10
Колишня радниця Луцького міського голови Мар`яна Сорочук прокоментувала своє звільнення та підсумувала роботу.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Я дуже вдячна Богу за ті два бурхливі роки, які пов'язані з Луцькрадою. Саме тут я краще зрозуміла свої сильні та слабкі сторони, саме тут я почерпнула глиби знань та досвіду, саме тут я знайшла надійних соратників та пройшла курс універсального солдата», - йдеться у дописі.
Свою відставку Мар`яна Сорочук пояснила бажанням здобути ще кілька профільних освіт: «Одначе, світ постійно рухається вперед і я теж хочу рухатись з ним, щоб не бути бар'єром на шляху змін. Тому я вирішила повернути своє життя на 180' та здобути ще кілька профільних освіт. Бо без додаткової освіти та певного професійного досвіду я не зможу досягти омріяних трансформацій у нашому суспільстві й зробити його здоровим, мирним та процвітаючим. Тож, з вересня я житиму, навчатимусь та працюватиму в Києві. Проте, я завжи з радістю можу проконсультувати лучан з приводу моїх компетенцій».
Колишня радниця подякувала всім, з ким їй довелося працювати та згадала про проекти, які їй разом із колегами вдалося запустити: створена та затверджена сучасна концепція парку 900-річчя, завершення робіт зі створення першого у Луцьку сучасного скверу на проспекті Волі, 31-33, розроблена концепція благоустрою центрального пляжу, волейбольні майданчики на центральному пляжі, луцька Венеція, «шибениці», які рятують від спеки, весняні толоки, театралізована екскурсія у Луцькому замку та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Я дуже вдячна Богу за ті два бурхливі роки, які пов'язані з Луцькрадою. Саме тут я краще зрозуміла свої сильні та слабкі сторони, саме тут я почерпнула глиби знань та досвіду, саме тут я знайшла надійних соратників та пройшла курс універсального солдата», - йдеться у дописі.
Свою відставку Мар`яна Сорочук пояснила бажанням здобути ще кілька профільних освіт: «Одначе, світ постійно рухається вперед і я теж хочу рухатись з ним, щоб не бути бар'єром на шляху змін. Тому я вирішила повернути своє життя на 180' та здобути ще кілька профільних освіт. Бо без додаткової освіти та певного професійного досвіду я не зможу досягти омріяних трансформацій у нашому суспільстві й зробити його здоровим, мирним та процвітаючим. Тож, з вересня я житиму, навчатимусь та працюватиму в Києві. Проте, я завжи з радістю можу проконсультувати лучан з приводу моїх компетенцій».
Колишня радниця подякувала всім, з ким їй довелося працювати та згадала про проекти, які їй разом із колегами вдалося запустити: створена та затверджена сучасна концепція парку 900-річчя, завершення робіт зі створення першого у Луцьку сучасного скверу на проспекті Волі, 31-33, розроблена концепція благоустрою центрального пляжу, волейбольні майданчики на центральному пляжі, луцька Венеція, «шибениці», які рятують від спеки, весняні толоки, театралізована екскурсія у Луцькому замку та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Тільки радник... а стільки пафосу і піару :)))
Тебе милашка нужно было бы начинать не с кабинетной работы, каждый день попой крутить на этажах мэрии, а чтобы получить опыт и быть профессионалом необходимо начинать трудовой стаж с заводов либо предприятий, где работают средний и бедный слои населения, узнать как им работается, сколько они получают и как выживают в нынешнее время. А набравшись опыта житейского можно пойти советником мера либо баллотироваться на должность мэра. Поняла.
Останні новини
У неповнолітньої волинянки вкрали дорогу музичну колонку
30 серпень, 08:53
У волинському селі горів хлів. ВІДЕО
30 серпень, 08:32
Колишня радниця Луцького міського голови повідомила причину звільнення
30 серпень, 08:10
Юні гравці «Волині» взяли участь у міжнародному турнірі
30 серпень, 07:07
Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією, - ЗМІ
30 серпень, 06:19
Медіа