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У Луцьку розіграли футбольний Суперкубок Волині. ФОТО

У Луцьку розіграли футбольний Суперкубок Волині. ФОТО
У Луцьку в матчі за Суперкубок Волині з футболу перемогу святкував володар Кубку Волині — команда «Луцьксантехмонтаж-536».

Поєдинок відбувся 28 серпня на стадіоні «Авангард» в обласному центрі та був відкриттям нового сезону в чемпіонаті регіону, - повідомляє Район.Луцьк.
У Луцьку розіграли футбольний Суперкубок Волині. ФОТО


Клубу «Луцьксантехмонтаж-536» протистояли футбольні чемпіони Волині — «Вотранс». До речі, саме ця команда зупинила чотирирічну серію з перемоги у чемпіонаті «Луцьксантехмонтажу-536».
У Луцьку розіграли футбольний Суперкубок Волині. ФОТО
У Луцьку розіграли футбольний Суперкубок Волині. ФОТО

Матч відзначився великою кількістю боротьби в центрі поля та на підступах до карних майданчиків. Команди «розкочегарилися» ближче до середини першого тайму і саме в цей період забили перший та єдиний гол. Після навісу з правого флангу Олег Кодлубай забив головою.
У Луцьку розіграли футбольний Суперкубок Волині. ФОТО


У другому таймі обидві команди мали хороші нагоди забити, але ближчими до цього були «Луцьксантехмонтаж-536». Проте у воротах «Вотрансу» без огріхів діяв воротар. А коли в його ворота призначили пенальті, то на допомогу прийшла поперечина.

Опісля відбулося нагородження. Зокрема, кращим гравцем матчу став Валентин Кривицький («Вотранс»), а Суперкубок отримував капітан «Луцьксантехмонтаж-536» Василь Олійник.

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Теги: футбол, Суперкубок Волині
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