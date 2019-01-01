У Луцьку розіграли футбольний Суперкубок Волині. ФОТО





Поєдинок відбувся 28 серпня на стадіоні «Авангард» в обласному центрі та був відкриттям нового сезону в чемпіонаті регіону, - повідомляє





Клубу «Луцьксантехмонтаж-536» протистояли футбольні чемпіони Волині — «Вотранс». До речі, саме ця команда зупинила чотирирічну серію з перемоги у чемпіонаті «Луцьксантехмонтажу-536».



Матч відзначився великою кількістю боротьби в центрі поля та на підступах до карних майданчиків. Команди «розкочегарилися» ближче до середини першого тайму і саме в цей період забили перший та єдиний гол. Після навісу з правого флангу Олег Кодлубай забив головою.



У другому таймі обидві команди мали хороші нагоди забити, але ближчими до цього були «Луцьксантехмонтаж-536». Проте у воротах «Вотрансу» без огріхів діяв воротар. А коли в його ворота призначили пенальті, то на допомогу прийшла поперечина.



Опісля відбулося нагородження. Зокрема, кращим гравцем матчу став Валентин Кривицький («Вотранс»), а Суперкубок отримував капітан «Луцьксантехмонтаж-536» Василь Олійник.



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