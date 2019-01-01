Депутати Верховної Ради позбавили себе недоторканності

Новоспечені народні депутати підтримали Проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України).“За” проголосували — 363, проти 0, утримались — 1. Рішення прийнято“, — повідомляє УНН.Документом пропонується викласти статтю 80 Конституції України у новій редакції, що скасовує положення, за якими народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності.“Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп”, — схвалена редакція статті.Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а очільником МЗС — Вадима Пристайко.Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.