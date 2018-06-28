Зловмисники підірвали банкомат і вкрали гроші. ФОТО
Сьогодні, 04:08
У Дніпрі зловмисники підрвали банкомат та викрали готівку. Як стало відомо, інцидент стався у продуктовому магазині посеред ночі.
Об'єктом грабіжників став банкомат ПриватБанку, - повідомляє Znaj.ua.
Злом стався близько 03:00. Очевидці з сусіднього двору бачили, як двоє хлопців у чорній одежі вибігли з будівлі, в якій знаходиться магазин. В їх руках були невідомі предмети, розглянути їх детально не вдалося. Вони сховалися в темряві, як тільки покинули двір. На місці працювала слідчо-оперативна група і патрульні. Деталі з'ясовують правоохоронці.
В службі безпеки Приватбанку повідомили, що в ніч з 28-го на 29-е серпня невідомі зловмисники підірвали банкомат банку, він користувався популярністю, оскільки знаходився у приміщенні магазину. Наразі правоохоронці розслідують НП. Служба безпеки банку у співпраці з поліцією вже з'ясовує всі обставини події. З'ясовують факти, що вказують на осіб, які можуть бути причетні до підриву.
Поки що невідомо, скільки саме грошей вкрали з банкомату.
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Об'єктом грабіжників став банкомат ПриватБанку, - повідомляє Znaj.ua.
Злом стався близько 03:00. Очевидці з сусіднього двору бачили, як двоє хлопців у чорній одежі вибігли з будівлі, в якій знаходиться магазин. В їх руках були невідомі предмети, розглянути їх детально не вдалося. Вони сховалися в темряві, як тільки покинули двір. На місці працювала слідчо-оперативна група і патрульні. Деталі з'ясовують правоохоронці.
В службі безпеки Приватбанку повідомили, що в ніч з 28-го на 29-е серпня невідомі зловмисники підірвали банкомат банку, він користувався популярністю, оскільки знаходився у приміщенні магазину. Наразі правоохоронці розслідують НП. Служба безпеки банку у співпраці з поліцією вже з'ясовує всі обставини події. З'ясовують факти, що вказують на осіб, які можуть бути причетні до підриву.
Поки що невідомо, скільки саме грошей вкрали з банкомату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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