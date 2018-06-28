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Зловмисники підірвали банкомат і вкрали гроші. ФОТО

Зловмисники підірвали банкомат і вкрали гроші. ФОТО
У Дніпрі зловмисники підрвали банкомат та викрали готівку. Як стало відомо, інцидент стався у продуктовому магазині посеред ночі.

Об'єктом грабіжників став банкомат ПриватБанку, - повідомляє Znaj.ua.

Злом стався близько 03:00. Очевидці з сусіднього двору бачили, як двоє хлопців у чорній одежі вибігли з будівлі, в якій знаходиться магазин. В їх руках були невідомі предмети, розглянути їх детально не вдалося. Вони сховалися в темряві, як тільки покинули двір. На місці працювала слідчо-оперативна група і патрульні. Деталі з'ясовують правоохоронці.

В службі безпеки Приватбанку повідомили, що в ніч з 28-го на 29-е серпня невідомі зловмисники підірвали банкомат банку, він користувався популярністю, оскільки знаходився у приміщенні магазину. Наразі правоохоронці розслідують НП. Служба безпеки банку у співпраці з поліцією вже з'ясовує всі обставини події. З'ясовують факти, що вказують на осіб, які можуть бути причетні до підриву.

Поки що невідомо, скільки саме грошей вкрали з банкомату.

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Теги: пограбування, кримінал
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