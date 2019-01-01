Через волинський кордон намагалися провезти наркотики з Нідерландів

Через митний пост «Ягодин», що на Волині, намагалися перевести майже 4,5 тисячі таблеток, які містять у своєму складі наркотичну речовину – МДМА.Про це повідомляє ІА "Волинські новини", посилаючись на вирок Ратнівського районного суду Волинської області.Під час суду встановили, що обвинувачений на початку квітня 2019 року, перебуваючи у нідерландському місті Ньюгейн, вступив у попередню змову із невстановленою слідством особою задля контрабандного переміщення до України психотропної речовини, обіг якої заборонено – МДМА.Згідно плану обвинувачений мав перемістити до України за окрему винагороду психотропну речовину, яку мав передати в Одесі певній особі.Так, він отримав пігулки з написом «Gold» в кількості 4457 штук. Щоб таблетки не знайшли під час проходження митного контролю на польсько-українському кордоні, він придбав дитячий електроскутер, в конструктивних порожнинах якого приховав зазначені пігулки, попередньо помістивши їх до гумових рукавичок.Зокрема, обвинувачений вирішив використати у переправленні наркотиків через кордон свого знайомого, який не був обізнаний із його злочинними намірами, попросивши останнього зберігати електроскутер у себе та в подальшому передати його в Україну автотранспортним засобом, що здійснює нерегулярні міжнародні перевезення.Чоловік, діючи на прохання обвинуваченого та не будучи обізнаним про наявність в конструктивних порожнинах дитячого електроскутера таблеток, слідував з Республіки Польща до України через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС. Він смугою руху «зелений коридор» перемістив зазначені 4457 наркотичних пігулок масою 819,64 г через митний кордон України, а у подальшому мав перевезти цю речовину до Києва, звідки переслати кур`єрською службою доставки до Одеси.Проте психотропна речовина була виявлена в ході прикордонно-митного огляду та вилучена під час огляду місця події слідчим СБУ.Відзначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.Суд визнав його винним та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 29380 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 499 тисяч 460 гривень.