Юні гравці «Волині» взяли участь у міжнародному турнірі

Гравці ФК «Волинь» U-10 взяли участь у міжнародному турнірі.Змагання тривали з 23-25 серпня, - повідомляє прес-служба ФК «Волинь»Командазмагалася на престижному міжнародному турнірі DeynaCupJunior, що відбувався у польському місті Старогард-Гданськ.Юні волиняни ударно провели перший день змагань, не програвши жодного із шести матчів. «Хрестоносці» зіграли унічию із «Жальгірісом» (1:1), «Валенсією» (3:3) та «Шльонском» із Вроцлава (1:1), а також перемогли чеський «Градец Кралове» (6:0), варшавську «Легію» (6:1) та турецький «Фенербахче» (3:2).Наступного дня «Волинь» здобула перемоги над командою «Ескола» (2:0), «Беньямінек» (11:0) та менхенгладбахською «Боруссією» (3:0), а також поступилися у протистояннях із австрійським «Штурмом» (1:2) та познанському «Леху» (2:4). А у завершальний день змагань підопічні Віктора Попка зіграли унічию із ровесниками з «МанСіті» (0:0), поступилися «Мілану» (0:1), однак завершили турнір перемогою над дортмундською «Боруссією» (3:0)!У підсумку, наші хлопчаки здобули 7 перемог, 4 нічиї та 3 поразки і набрали на турнірі 25 очок. У підсумковій таблиці «Волинь» посіла п’яту сходинку з 15 учасників! Позаду наших хлопчиків лишилися вихованці таких грандів, як «Валенсія», обидві «Боруссії» та «Фенербахче»! Вітаємо наших юних героїв із визначним досягненням та дякуємо за те, що гучно заявили про себе серед світової футбольної спільноти!