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Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією, - ЗМІ

Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією, - ЗМІ
У ніч на п'ятницю, 30 серпня, почався довгоочікуваний обмін полоненими між Україною і Росією.

"Все. Обмін почався. Наші відправляються додому. Вранці зустрічаємо", - повідомляє Telegram-канал "Шаурма Зеленського". Про це повідомляє "Українська правда"

Інформацію про обмін підтвердив на своїй сторінці в Twitter екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Українців, засуджених в Росії, можуть помилувати указом президента РФ Володимира Путіна в обмін на помилуваних росіян, засуджених в Україні, повідомляє "Комерсант".

"Українців помилують, якщо від них надійдуть звернення на ім'я Путіна. При цьому кілька людей, в тому числі режисер Олег Сенцов, відмовилися писати прохання про помилування - це спричинить за собою визнання провини. Якщо Сенцов не передумає, то його можуть відправити в Україну відбувати покарання, призначене російським судом", - йдеться в матеріалі.

Українців, які перебувають під слідством в Росії, можуть вислати на батьківщину, щоб там продовжили розслідувати їхні справи. Так, до Києва можуть передати кримінальну справу 24 моряків, затриманих в Керченській протоці.

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Теги: Росія, Україна
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