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У волинському селі горів хлів. ВІДЕО

У волинському селі горів хлів. ВІДЕО
У селі Купичв Турійського району палав хлів.

Про це повідомили на сторінці Турійські Новини Журнал.

Зазначають, що пожежа трапилась у ніч з 27 на 28 серпня.

Вогнеборці приїхали через півгодини після виклику.

За словами очевидців, господарська споруда згоріла дотла.


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Теги: пожежа, Волинь, хлів
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