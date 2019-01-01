У волинському селі горів хлів. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці Турійські Новини Журнал.



Зазначають, що пожежа трапилась у ніч з 27 на 28 серпня.



Вогнеборці приїхали через півгодини після виклику.



За словами очевидців, господарська споруда згоріла дотла.





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