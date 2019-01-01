У волинському селі горів хлів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:32
У селі Купичв Турійського району палав хлів.
Про це повідомили на сторінці Турійські Новини Журнал.
Зазначають, що пожежа трапилась у ніч з 27 на 28 серпня.
Вогнеборці приїхали через півгодини після виклику.
За словами очевидців, господарська споруда згоріла дотла.
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Про це повідомили на сторінці Турійські Новини Журнал.
Зазначають, що пожежа трапилась у ніч з 27 на 28 серпня.
Вогнеборці приїхали через півгодини після виклику.
За словами очевидців, господарська споруда згоріла дотла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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